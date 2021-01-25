Дан Балан опублікував рідкісне фото з Тіною Кароль: у фанатів істерика

Співак привітав колегу по сцені з днем народження

Сьогодні у Тіни Кароль день народження і з цього приводу ми згадували, як змінювався її образ з роками. А ось Дан Балан вирішив вразити всіх спільним знімком з іменинницею. І у нього це вийшло.

На своїй сторінці в Instagram співак опублікував фото, на якому вони з Тіною Кароль відображені в дуже чуттєвій позі.

"З днем народження, люба", – підписав кадр Дан.

Дан Балан і Тіна Кароль Фото: instagram.com/danbalan/

Шанувальники зірок, які впевнені, що між Тіною Кароль і Даном Баланом романтичні відносини, прийшли в захват від цього посту і засипали сторінку співака коментарями.

"Я померла? Мені це сниться?", "Сьогодні всесвітній шоковий день", "Наочний приклад того, як однієї фоткою підірвати всі історії дантіни і фантіни", "Ущипніть, прошу", "Як довести людей до інсульту", – пишуть користувачі соцмережі.

Чутки про роман Тіни і Дана почалися з "Голосу країни", де обидва були зоряними тренерами. Самі ж артисти тримають інтригу і не дають точних відповідей на питання про їхні стосунки.

Нагадаємо, що раніше Потап прокоментував відносини Тіни Кароль і Дана Балана .

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