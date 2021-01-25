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Як змінювалася Тіна Кароль: ТОП найкращих образів співачки

Сьогодні, 11:31

25 січня Тіна Кароль святкує 36-річчя

Сьогодні Тіна Кароль, яка завела сторінку в забороненої в Україні соцмережі "Однокласники", святкує день народження. На честь 36-річчя співачки згадуємо її найкращі образи. Дивіться, як змінювалася Тіна Кароль далі в матеріалі Сьогодні.Lifestyle.

Тіна Кароль починала свою вокальну кар'єру з ансамблю Збройних сил України, після чого приймала участь у конкурсах "Нова хвиля" та "Євробачення".

Тіна Кароль
Фото: Instagram

Тоді вона носила довгі білі кучері, як у Барбі, та яскраві вбрання з квітковими мотивами.

Тіна Кароль
Фото: соцмережі

Походивши з довгим волоссям, Тіна зважилася на коротку стрижку. Стиль артистки змінився відповідно до нової зачіски.

Тіна Кароль
Фото: соцмережі

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Тіна Кароль
Фото: Instagram

З моменту всенародного визнання Тіна не боялася експериментувати зі своїм іміджем, однак завжди виглядала привабливо, яскраво і водночас ніжно.

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Всі ми пам'ятаємо цей період червоної помади і голлівудських локонів.

Тіна Кароль
Скріншот з відео

Класна порада від Тіни Кароль: освіжити свій образ можна за допомогою чілки.

Тіна Кароль
Фото: facebook.com/tina.karol

Тіна Кароль носила коротку стрижку, божевільні кучері, але не змінювала звичному блонду, змінюючи лише його відтінки.

Тіна Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

Як зараз виглядає Тіна Кароль

Тіна Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

Можна сміливо сказати, що свій стиль Тіна знайшла. Це класичний образ з довгим світлим волоссям, пишними губами і легким мейком.

Вона не боїться своєї сексуальності та сміливо підкреслює свою фігуру. Давайте подивимося на найкращі образи Тіни протягом останнього часу.

Тіна Кароль
Тіна Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

Співачка Тіна Кароль
Співачка Тіна Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

Співачка Тіна Кароль
Співачка Тіна Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

Тіна Кароль в сукні від FROLOV
Тіна Кароль в сукні від FROLOV
Фото: instagram.com/tina_karol

Тіна Кароль
Тіна Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

Раніше ми порівнювали образи Тіни Кароль та Наді Дорофєєвої на "Голосі країни 11" .

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