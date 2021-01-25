Як змінювалася Тіна Кароль: ТОП найкращих образів співачки
25 січня Тіна Кароль святкує 36-річчя
Сьогодні Тіна Кароль, яка завела сторінку в забороненої в Україні соцмережі "Однокласники", святкує день народження. На честь 36-річчя співачки згадуємо її найкращі образи. Дивіться, як змінювалася Тіна Кароль далі в матеріалі Сьогодні.Lifestyle.
Тіна Кароль починала свою вокальну кар'єру з ансамблю Збройних сил України, після чого приймала участь у конкурсах "Нова хвиля" та "Євробачення".
Тоді вона носила довгі білі кучері, як у Барбі, та яскраві вбрання з квітковими мотивами.
Походивши з довгим волоссям, Тіна зважилася на коротку стрижку. Стиль артистки змінився відповідно до нової зачіски.
З моменту всенародного визнання Тіна не боялася експериментувати зі своїм іміджем, однак завжди виглядала привабливо, яскраво і водночас ніжно.
Всі ми пам'ятаємо цей період червоної помади і голлівудських локонів.
Класна порада від Тіни Кароль: освіжити свій образ можна за допомогою чілки.
Тіна Кароль носила коротку стрижку, божевільні кучері, але не змінювала звичному блонду, змінюючи лише його відтінки.
Можна сміливо сказати, що свій стиль Тіна знайшла. Це класичний образ з довгим світлим волоссям, пишними губами і легким мейком.
Вона не боїться своєї сексуальності та сміливо підкреслює свою фігуру. Давайте подивимося на найкращі образи Тіни протягом останнього часу.
Раніше ми порівнювали образи Тіни Кароль та Наді Дорофєєвої на "Голосі країни 11" .
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше