Тіна Кароль розчулила кадрами зі святкування дня народження в Туреччині

Співачка вирушила у східну країну на честь свого свята

Співачка Тіна Кароль, яку в день народження зворушливо привітав Дан Балан, показала, як провела свій день в Туреччині. Артистка опублікувала в Instagram-Stories фото і відео та у відповідь на привітання подякувала своїм шанувальникам і друзів.

"Дякую вам за те, що ви подумали про мене в цей день", – зворушила підписом до селфі Тіна Кароль.

До речі, на фото співачка позувала з природним макіяжем на тлі турецьких оберегів.

Cкріншот Instagram

Також Тіна Кароль запостила на відео, на якому вона запускає в небо гелеві кулі на тлі колоритних локацій міста.

Cкріншот Instagram

25 січня Тіні Кароль виповнилося 36 років.

Раніше ми показали, як змінювалися образи Тіни Кароль за час її кар'єри.

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