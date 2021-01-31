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Дан Балан вернулся на "Голос країни". Его заметили с Тиной Кароль (фото)

Сегодня, 12:38

Поклонники Тины и Дана с нетерпением ждут новых выпусков шоу

Поклонник шоу "Голос країни" очень расстроились из-за того, что Дан Балан, который недавно поздравил Тину Кароль с днем рождения, не стал одним из тренеров нового сезона проекта. В течение прошлых двух сезонов зрители наблюдали за отношениями Тины и Дана, приписывая им роман. Теперь, похоже, фанатов шоу ждет большой сюрприз, ведь Балан вернется на шоу.

На своей странице в Instagram ведущий закулисья "Голосу країни" Слава Демин опубликовал кадр, на котором запечатлен телевизор. На экране показано, как Дан Балан сидит на тренерском кресле Тины Кароль. Отметим, что сейчас съемки шоу продолжаются – снимают этап нокаутов. Похоже, что Дан вернется на проект, но уже не в качестве звездного тренера. В какой именно роли появится артист пока неизвестно.

Фото: instagram.com/slavademin_official

Фото с Даном Баланом опубликовала в Instastories и ведущая шоу Екатерина Осадчая. На снимке она позирует с Даном и со своим коллегой и супругом Юрием Горбуновым.

Фото: instagram.com/kosadcha

Напомним, что второй выпуск шоу "Голосу країни" зрители увидят уже сегодня, 31 января, а пока предлагаем вспомнить все подробности первого эпизода шоу.

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