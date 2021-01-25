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Образи Тіни Кароль і Наді Дорофєєвої на "Голосі країни 11": голосуємо за кращий

Сьогодні, 00:34

Тіна одягла спокусливий шкіряний комплект, а Надя обрала брюки-кльош

Стартував 11 сезон вокального шоу "Голос країни 11", в першому випуску якого виступило 12 учасників. Тренерами в цьому сезоні стали Тіна Кароль, Олег Винник, MONATIK і Надя Дорофєєва.

Пропонуємо порівняти стильні образи Тіни і Наді як двох дівчат-тренерів "Голосу країни". Обидві артистки люблять модні наряди, у кожної з них свій стиль. До речі, образ Наді на "сліпих прослуховуваннях" вже порівняли з іміджем Тіни Кароль на "Голосі" кілька років тому.

(Голосування – в кінці матеріалу)

Тіна Кароль

Тіна вибрала шкіряний комплект оливкового кольору, що складається з жилетки на голе тіло і спідниці. Образ Кароль доповнила пов'язкою і босоніжками в тон наряду.

Тіна Кароль
Тіна Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

Надя Дорофєєва

Надя обрала зухвалий образ: скуйовджене волосся з укладанням beach waves, чорний топ з довгим рукавом і блискучі диско-брюки.

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Чий образ вам сподобався більше: класичний і спокусливий наряд Тіни або ж зухвалий і яскравий – Наді? Голосуйте!

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