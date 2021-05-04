Що робити, якщо за свята наїли зайвого: лайфхак від зірок шоу-бізнесу

Каменських, Яма, Федишин та інші також розповіли, що роблять під час найдовших у році вихідних

В останній місяць весни українці отримали аж 13 вихідних. Травневі свята тривають і для зірок. Чим займаються відомі артисти і як не набрати зайвих кілограмів за тривалі вихідні, дізнайтеся далі в матеріалі.

Співак Павло Зібров проводить травневі свята на дачі під Києвом. Каже, в саду порається

щодня, схрещує сливи з абрикосами, вирощує ожину, полуницю. А ще у нього власне озеро, повне карасів.

Вікторія Дмитренко, новини "Сьогодні", телеканал "Україна" Відео: Сьогодні

В Україні на свята залишилася і співачка Ірина Федишин. Великдень святкувала вдома з рідними, найближчим часом подорожей не планує.

Фото: instagram.com/irynafedyshyn

"Це така зайва можливість відпочити з сім'єю, поїхати десь на природу. Я допомагаю своїм рідним поратися по господарству", – розповідає артистка.

Господарюють вдома та готують святкові страви для друзів і рідних подружжя Потап і Настя Каменських, Подорожі поки теж відклали на потім.

Фото: instagram.com/kamenskux

Свої кулінарні здібності удосконалює вдома співачка Камалія. Свята проводить з чоловіком і дітьми. Як набила руку на приготуванні пасок – хвалиться в соціальних мережах.



Ольга Сумська повністю готова до роботи. "Ось нарешті, в травні ми їдемо на гастролі, я бажаю всім моїм колегам хорошої роботи, а всім українцям здоров'я міцного", – говорить акторка.

А щоб смаколики не відклалися зайвою вагою на боках, зірки мають перевірені поради.

"Треба не розслаблятися просто, треба збиратися завжди, не з'їдати всі пасочки, не з'їдати всі яйця", – вважає Джамала.

Або ж просто – мріяти, жартує хореограф Влад Яма: "Я представляю себе через тиждень після свят, яким я буду. Я буду трошки важчим, трохи ширшим, відчувати дискомфорт".

Фото: instagram.com/vladyama_official

Файна порада, Владе. За столом такі фантазії дійсно позбавлять апетиту. Але, якщо втриматися не вдалося, як можна більше рухайтеся і частіше відходьте від святкових столів.

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