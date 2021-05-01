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5 смачних вин травня до 400 гривень, які варто скуштувати

Сьогодні, 18:45

Не лише бюджетно, але й смачно

Сезон пікніків та теплих вечорів за келихом вина розпочато! Тому ми з професійним сомельє Анною-Євгенією Янченко підібрали лінійку з п'яти смачних вин. Бо знаємо, що пляшка сухого потенційно буде у списку продуктів на вікенд. Але тепер можете не вгадувати, яку саме одницию обрати, бо ми поділилися найкращими винами в діапазоні до 400 гривень.

Анна-Євгенія Янченко
Анна-Євгенія Янченко
Фото: Instagram: anna_eugenia_wine

Перше – Malbec Bordeaux

Дебютна позиція – це елегантне сухе червоне Malbec Bordeaux з регіону Бордо від Chateau Lalibarde. Нагадаємо, що вина з мінімальним вмістом цукру – це тренд останніх років. В його основі виноград сорту мальбек, а на смак це стримана фруктова історія. Спробуйте і будьте в тренді!

Malbec Bordeaux за 220 гривень
Malbec Bordeaux за 220 гривень
Фото: скриншот

Ціна – орієнтовно 220 гривень.

Друге – Pastoral

Цей варіант вина з Молдавії від Bostavan сподобається любителям солодких фруктів, бо вони тут яскраво виражені. Так, Pastoral він такий! Зауважте, що домінують чорні ягоди та джемові ноти. Якщо ви не солодкоїшка, то оберіть інші пропозиції з характером, як перша.

Pastoral за 100 гривень
Pastoral за 100 гривень
Фото: скриншот

Ціна – орієнтовно 100 гривень.

Третє – Purcari 1827

Це також позиція з Молдови від Bostavan! Purcari має насичений солодкий смак, якщо не любите сухе вино, то потенційно можете оцінити цей варіант. Також вино багате на аромат сливи, на смак відчутні чорні ягоди, шоколадні відтінки і бальзамічні ноти. За консистенцією воно густе та тягуче. Післясмаком встигнете насолодитися сповна, бо не зникне одразу...

Purcari 1827 за 270 гривень
Purcari 1827 за 270 гривень
Фото: скриншот

Ціна – орієнтовно 270 гривень.

Четверте – Chianti Classico

Chianti Classico від Castello di Radda – сухе червоне вино з регіону Тоскани і підрегіону Классіко. Це свідчить про те, що його виноградник існує ще з часів середньовіччя. Словом, купите пляшку і будете пити історію у прямому сенсі слова. У першому ковтку відчуєте вишнево-сливовий смак, який буде збалансований та оксамитового кольору.

Chianti Classico за 370 гривень
Chianti Classico за 370 гривень
Фото: скриншот

Ціна – орієнтовно 370 гривень.

П’яте – Cahors AOC Probus 2009

І завершує добірку смачних вин – Cahors AOC Probus 2009 від Jean-Luc Baldes з Франції, регіону Квор. Це сувора на смак історія, бо його сухість не всі зрозуміють. Любителям солодких варіантів краще обрати інше вино. Воно насичене та концентроване і має приємний фруктовий аромат чорної смородини і сливи.

Cahors AOC Probus 2009 за 380 гривень
Cahors AOC Probus 2009 за 380 гривень
Фото: скриншот

Ціна – орієнтовно 380 гривень.

Поради

  • Якщо плануєте все ж обирати вино самостійно, то прочитайте попередню статтю про "розумне" придбання цього напою. Там сомельє Анна-Євгенія Янченко поділилася корисними інстайтами, які застрахують вас від можливих розчарувань після купленого вина.
  • Якщо хочете за один вечір спробувати декілька варіантів із нашої добірки бюджетних вин та обрати одне найкраще – перегляньте гайд-лист для проведення дегустації. Там сомельє Іван Перчеклій розповів про основні кроки, які допоможуть відчути смак напою на максимум і знайти "своє" вино.

Нещодавно ми розповіли, як правильно обирати та пити коньяк.

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