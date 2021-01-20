Подружжя Трамп залишило Білий дім. Меланія вибрала стильне вбрання total black (фото)

Перша леді США одягалася в Chanel і Dolce & Gabbana

Сьогодні, 20 січня, президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія Трамп залишили Білий дім. Вони полетіли на об'єднану базу ВПС "Ендрюс" у штаті Меріленд. Дивимося, яке вбрання Меланія вибрала для прощального заходу.

Перша леді, як завжди, одягалася в неймовірно стильний аутфіт. Меланія оядгла чорний жакет Chanel і сукню Dolce & Gabbana.

Дональд і Меланія Трамп Фото: Getty Images

Своє вбрання пані Трамп доповнила сумочкою від Birkin, чорними рукавичками і чорними сонцезахисними окулярами. Завершили образ човники на підборах в тон образу.

Дональд і Меланія Трамп Фото: Getty Images

Зазначимо, що це був останній вихід у світ Меланії як першої леді США. Зовсім скоро її місце займе Джилл Байден. Раніше ми порівнювали стиль Джилл і Меланії.

Сьогодні, 20 січня, відбудеться інавгурація обраного президента США Джо Байдена. На ній виступлять багато знаменитостей.

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