Джилл Байден показала елегантне пурпурне вбрання перед інавгурацією

Дружина Джо Байдена наділа пальто з майбутньої колекції маловідомого дизайнера

Уже сьогодні відбудеться інавгурація 78-річного Джо Байдена, яку ми так чекаємо особливо заради наряду Джилл Байден. Обраний президент з дружиною вже прибули до Вашингтона, де вчора Джилл показала свій шикарний аутфіт перед тим, як стане першою леді США.

Як повідомляє Entertainment Tonight, для свого останнього виходу перед церемонією Джилл Байден одягнула пурпурне пальто майбутньої колекції осінь/зима 2021 нью-йоркського дизайнера Джонатана Коена. Її маска з принтом від The Studio створена із залишків тканини попередніх колекцій. В тон до пальта і маски дружина Байдена доповнила образ рукавичками й туфлями з гострим носком.

Джо Байден, Джилл Байден, Камала Харріс і Дуг Емхофф Фото: Getty Images

Обраний президент Джо Байден з дружиною разом з обраною віцепрезиденткою Камалою Гарріс і майбутнім другим джентльменом США Дагом Емгоффом відвідали меморіал Лінкольна, щоб вшанувати пам'ять жертв COVID-19.

Джілл Байден Фото: Getty Images

Нагадаємо, що інавгурація Джо Байдена відбудеться сьогодні, 20 січня, о 19:00 за київським часом.

Раніше ми розповіли, що буде одягати Джилл Байден на посту першої леді США.

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