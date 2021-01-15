Що буде носити Джилл Байден на посаді першої леді США: порівнюємо її стиль із Меланією і Мішель

20 січня Джо Байден вступить на посаду президента США

Зовсім скоро відбудеться інавгурація Джо Байдена, де виступлять Леді Гага, Джей Ло і Джастін Тімберлейк. Разом з тим в Білому домі зміниться і перша леді – нею стане дружина президента – Джилл Байден.

Джилл буде єдиною першої леді, яка продовжить свою кар'єру в якості викладача, зберігши при цьому свої обов'язки FLOTUS (першої леді сполучених штатів – скорочено в англ. – прим. Ред). А це означає, що її вбрання і вибір одягу будуть під пильним поглядом ЗМІ.

Джо і Джилл Байден Фото: Getty Images

Для перших президентських дебатів Джилл вирішила одягти вбрання від Габріели Герст, дизайнерки, чия кар'єра заснована на екологічних принципах. Відомо, що Джилл також не байдужа до навколишнього середовища.

Дружина Байдена підтримує американських дизайнерів з роду мігрантів, наприклад, Oscar de la Renta, Лора Кім і Фернандо Гарсія.

Фото: Getty Images

Вочевидь Джилл буде уважно ставитися до підбору свого гардеробу, але при цьому буде носити й те, що їй подобається. Для американця це найкращий спосіб зберегти баланс способу життя.

Фото: Getty Images

Що стосується церемонії інавгурації, то експерти роблять ставки на костюм. Адже традиційний бал та інші офіційні прийоми будуть скасовані через пандемію, так що Джилл не доведеться вдягати сукню.

Що на інавгурацію одягали Меланія Трамп і Мішель Обама

Один з найвідоміших модельєрів США Ральф Лорен вдягнув першу леді Меланію Трамп для інавгурації у 2017 році. Всі ми пам'ятаємо це блакитне вбрання.

Фото: Getty Images

Меланія Трамп у Ralph Lauren Фото: Getty Images

Мішель Обама для інавгурації свого чоловіка в 2009 році обрала лимонну мереживну сукню з пальто від модельєрки Ізабель Толедо.

Фото: Getty Images

Після вона танцювала з Бараком на офіційному інавгураційному балі в білій сукні на одне плече.

Фото: Getty Images

А на балу 2013 року Мішель постала в розкішному червоному вбранні від свого улюбленого модельєра Джейсона Ву.

Фото: Getty Images

Раніше ми обговорювали стиль Меланії Трамп і згадували кращі меми про неї .

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