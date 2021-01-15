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Чим буде відрізнятися інавгурація Байдена від інавгурації Трампа – короткий аналіз

Сьогодні, 11:40

На церемонії інавгурації нового президента США виступлять Леді Гага і Дженніфер Лопес

20 січня відбудеться церемонія інавгурації 46-го президента США Джо Байдена, якого буде одягати Ralph Lauren. Програма обіцяє багато цікавих виступів, включаючи виконання національного гімну – ця честь випала Леді Газі. Як пройде інавгурація Байдена: всі подробиці ми зібрали в одному матеріалі.

Як пройде інавгурація Джо Байдена

Уже зараз відомо, що ведучим прямої трансляції буде актор Том Генкс. Гімн виконає Леді Гага, а після для глядачів і новоспеченого президента виступить Дженніфер Лопес. Ймовірно, вона заспіває щось з нового репертуару.

Відео: Сьогодні

Крім того, на 90-хвилинній програмі під назвою Celebrating America з'являться Джастін Тімберлейк, Джон Бон Джові і Демі Ловато. Транслювати шоу будуть канали ABC, CBS, CNN, NBC і MSNBC.

Відвідати інавгурацію Байдена планують три екс-президента: Барак Обама, Джордж Буш-молодший і Білл Клінтон. Дональд Трамп раніше заявив, що не прийде на інавгурацію свого суперника. Це й не дивно.

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Традиційного урочистого обіду для членів Конгресу з нагоди інавгурації не буде, як і офіційних прийомів і балу – все через пандемію.

Як проходила інавгурація Дональда Трампа

Дональда Трампа чотири роки тому зі вступом на пост глави США вітали учасниця American Idol Джекі Іванко, яка співала національний гімн, кантрі-зірки Тобі Кейт і Лі Грінвуд, а також рок-група 3 Doors Down.

Інавгурація Дональда Трампа
Інавгурація Дональда Трампа
Фото: Getty Images

Усе не було особливо феєричним. Під час виступу Трампа пішов дощ, а напередодні у Вашингтоні пройшли масові протести. На сцені були присутні чотири колишніх глави Білого дому – Джиммі Картер, Білл Клінтон, Джордж Буш-молодший і Барак Обама.

Перед інавгурацією відбувся традиційний парад, а всього захід відвідали близько 900 тисяч чоловік.

Раніше ми прощалися з Меланією Трамп і згадували її шлях до статусу першої леді, її стиль і навіть меми про неї. А все, що ви хочете знати про Джилл Байден, читайте тут.

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