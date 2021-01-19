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Меланія Трамп записала прощальне повідомлення з Білого Дому: про що вона говорила (відео)

Сьогодні, 11:08

Перша леді США не була багатослівною

Меланія Трамп за два дні до закінчення президентства Дональда Трампа поділилася своєю прощальною промовою з Білого Дому. Перша леді США записала відеозвернення, в якому говорила про любов, цінності і пандемію.

Свій останній меседж до співгромадян Меланія розмістила у Twitter-акаунті.

"Останні чотири роки були незабутніми. Завершуючи своє перебування в Білому домі, ми з Дональдом згадуємо всіх людей, їхні неймовірні історії кохання, патріотизму і рішучості", – сказала Меланія в своїй промові.

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Дружина Трампа не згадувала свого чоловіка, і обійшла стороною те, що сталося у Капітолії.

Замість цього Меланія Трамп торкнулася теми єдності, досягнень в області створення вакцини проти коронавірусу, а також подякувала медикам і лікарям.

Нагадаємо, що 20 січня у Вашингтоні відбудеться інавгурація Джона Байдена. Дональд Трамп відмовився бути присутнім на церемонії, а ось його дочка Іванка Трамп розлютила батька, прийнявши запрошення на інавгурацію нового президента.

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