Від Жаклін Кеннеді до Джилл Байден: що одягали на інавгурацію перші леді США (відео)
Дивимося кращі образи дружин президентів
Блакитний костюм і образ шістдесятих, як у Жаклін Кеннеді – так запам'яталася американцям Меланія Трамп під час інавгурації її чоловіка, Дональда Трампа, кілька років тому. Мішель Обама підбирала образи двічі: один раз віддала перевагу блідо-зеленому кольору, другий – темно-синьому.
Як підбирають вбрання перші леді і що це символізує, дізнайтеся в нашому матеріалі. До слова, раніше ми порівнювали образи Джилл Байден і Меланії Трамп.
Жаклін Кеннеді – стала однією з наймолодших перших леді за всю історію США. На офіційній церемонії вона була в пальті, а на балу – в сукні кремового відтінку, важкій атласній накидці і рукавичках.
Від того, який наряд вибере господиня Білого дому, залежить її імідж на багато років вперед. Необережно повела себе Гілларі Клінтон під час другої інавгурації свого чоловіка – через вартість вишитої кристалами сукні преса влаштувала справжній скандал.
Адміністрації Білого дому довелося виступити із заявою про те, що Гілларі виклала з кишені свої чотири з половиною тисячі доларів на це вбрання.
Мішель Обама вибрала для офіційної церемонії сукню-футляр і пальто від дизайнера кубинського походження. Таким чином вона підкреслила свою симпатію до мігрантів.
Звичайно ж, преса пильно стежила за образом Меланії Трамп. За кілька днів до церемонії інавгурації Дональда ходили чутки, що його дружина може зрадити традиціям і вибрати вбрання не від американського дизайнера.
Зрештою Меланія не стала ризикувати. Вона підкорила глядачів ніжно-блакитним костюмом від Ralph Lauren.
А у що вбереться наступна перша леді США, Джил Байден? Відомо, що вона любить дизайнерку Габриелу Герст – її коктейльну сукню Джилл одягала на президентські дебати свого чоловіка.
Що стосується головного героя майбутньої інавгурації 20 січня, то ходять чутки, що саме Ральф Лорен може брати участь у створенні костюма. Але поки деталі вбрання для церемонії зберігаються в секреті.
Більшість колишніх президентів США обирали для церемонії темно-сині кольори. Відомо, що майбутній 46-й президент США багато в чому надихався образами Джона Кеннеді, за яким спостерігав ще в юності.
Раніше ми також обговорювали, що буде носити Джилл Байден на посаді першої леді США .
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