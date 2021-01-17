Від Жаклін Кеннеді до Джилл Байден: що одягали на інавгурацію перші леді США (відео)

Дивимося кращі образи дружин президентів

Блакитний костюм і образ шістдесятих, як у Жаклін Кеннеді – так запам'яталася американцям Меланія Трамп під час інавгурації її чоловіка, Дональда Трампа, кілька років тому. Мішель Обама підбирала образи двічі: один раз віддала перевагу блідо-зеленому кольору, другий – темно-синьому.

Як підбирають вбрання перші леді і що це символізує, дізнайтеся в нашому матеріалі. До слова, раніше ми порівнювали образи Джилл Байден і Меланії Трамп.

Анна Левицька, новини "Сьогодні", телеканал "Україна"

Жаклін Кеннеді

Жаклін Кеннеді – стала однією з наймолодших перших леді за всю історію США. На офіційній церемонії вона була в пальті, а на балу – в сукні кремового відтінку, важкій атласній накидці і рукавичках.

Жаклін і Джон Кеннеді

Кадр з відео

Гілларі Клінтон

Від того, який наряд вибере господиня Білого дому, залежить її імідж на багато років вперед. Необережно повела себе Гілларі Клінтон під час другої інавгурації свого чоловіка – через вартість вишитої кристалами сукні преса влаштувала справжній скандал.

Скандальне плаття Гілларі Клінтон

Кадр з відео

Адміністрації Білого дому довелося виступити із заявою про те, що Гілларі виклала з кишені свої чотири з половиною тисячі доларів на це вбрання.

Мішель Обама

Мішель Обама вибрала для офіційної церемонії сукню-футляр і пальто від дизайнера кубинського походження. Таким чином вона підкреслила свою симпатію до мігрантів.

Мішель Обама на інавгурації

Фото: GettyImages

Меланія Трамп

Звичайно ж, преса пильно стежила за образом Меланії Трамп. За кілька днів до церемонії інавгурації Дональда ходили чутки, що його дружина може зрадити традиціям і вибрати вбрання не від американського дизайнера.

Зрештою Меланія не стала ризикувати. Вона підкорила глядачів ніжно-блакитним костюмом від Ralph Lauren.

Меланія Трамп у Ralph Lauren Фото: Getty Images

Джилл Байден

А у що вбереться наступна перша леді США, Джил Байден? Відомо, що вона любить дизайнерку Габриелу Герст – її коктейльну сукню Джилл одягала на президентські дебати свого чоловіка.

Джо і Джилл Байден Фото: Getty Images

Що стосується головного героя майбутньої інавгурації 20 січня, то ходять чутки, що саме Ральф Лорен може брати участь у створенні костюма. Але поки деталі вбрання для церемонії зберігаються в секреті.

Більшість колишніх президентів США обирали для церемонії темно-сині кольори. Відомо, що майбутній 46-й президент США багато в чому надихався образами Джона Кеннеді, за яким спостерігав ще в юності.

Раніше ми також обговорювали, що буде носити Джилл Байден на посаді першої леді США .

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