Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua
Ексклюзив

Чапкіса поховали поруч з Каденюком і Майбородою: фото могили хореографа

Сьогодні, 18:40

Григорія Миколайовича поховали на Байковому кладовищі в Києві поряд з іменитими українцями. На похоронах були присутні рідні, колеги та учні легендарного хореографа

Григорій Чапкіс похований на Байковому кладовищі в Києві
Григорій Чапкіс похований на Байковому кладовищі в Києві
Фото: Сьогодні

Могила знаменитого українського хореографа Григорія Чапкіса, якого поховали сьогодні, 18 червня, усипана квітами. Вона знаходиться на новій ділянці під номером 52.

Хореографа поховали поруч з іншими відомими українцями – оперним співаком Романом Майбородою та космонавтом Леонідом Каденюком.

Байкове кладовище
Байкове кладовище
Фото: Сьогодні

Похорон великого хореографа завершилися о 15:00 за київським часом. На закритій церемонії були присутні рідні та близькі артиста.

Григорія Чапкіса поховали поруч з Романом Майбородою та Леонідом Каденюком
Григорія Чапкіса поховали поруч з Романом Майбородою та Леонідом Каденюком
Фото: Сьогодні

Раніше, в Національній філармонії України відбулася траурна церемонія прощання. Вона була відкритою для всіх бажаючих проводити Григорія Миколайовича в останню путь. Було чимало його шанувальників, поруч з труною маестро знаходилися його рідні, але попрощатися з Григорієм Чапкісом прийшло набагато менше його знаменитих колег, ніж очікувалося.

У Національну філармонію України зі знаменитих українців прибули тільки хореограф Владислав Яма, співак Павло Зібров та журналіст і телеведучий Дмитро Гордон. Також на кілька хвилин попрощатися з маестро приїжджав президент України Володимир Зеленський.

На церемонії були присутні рідні Григорія Миколайовича – син Грег, який прилетів з США, а також дочка Лілія з онуками хореографа Анною і Вітторією, які проживають в Італії. За словами Грега, проводити в останню путь Григорія Чапкіса прийшла і його вдова Людмила. Однак жінка попросила залишитися непоміченою, оскільки не бажає публічності.

Рідні Григорія Чапкіса на прощальній церемонії
Рідні Григорія Чапкіса на прощальній церемонії
Фото: Сьогодні

Відомий український хореограф Григорій Чапкіс помер 13 червня. Йому був 91 рік. Григорій Чапкіс помер в лікарні через загострення важкої хвороби і ускладнень після COVID-19.

Нагадаємо, Влад Яма зворушливо попрощався з Григорієм Чапкісом, розплакавшись на церемонії.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Вдова Григорія Чапкіса була на похороні хореографа, але попросила залишитися в тіні Зеленський прийшов на прощання з Чапкісом: фото Синові Чапкіса виповнилося 42! Дружина Грега публічно зізналася йому у коханні
похорон Григорій Чапкіс
Реклама

Новини партнерів

Уход за тюльпанами: что делать, когда они отцвели
Уход за тюльпанами: что делать, когда они отцвели
Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Хто народив двійнят Галкіна і Пугачової: онімієте
Хто народив двійнят Галкіна і Пугачової: онімієте
Любимая Ван Дамма в бикини посветила ягодицами на одесском пляже
Любимая Ван Дамма в бикини посветила ягодицами на одесском пляже

Популярні статті

Сьогодні, 14:31Events

Троїцька батьківська субота-2021: чого в жодному разі не можна робити

Сьогодні, 11:47Психо

Вже зовсім скоро: ідеальна дата для загадування бажань

Сьогодні, 11:45Смачно

3 рецепти для найсоковитіших овочів на багатті

Вчора, 20:15Смачно

Яке м'ясо найбільше підходить вам за знаком зодіаку

Вчора, 20:00Зірково

Алла Пугачова пішла проти російського шоу-бізнесу і врятувала премію МУЗ-ТВ від провалу

Вчора, 16:46No Stress

Куди поїхати на Трійцю-2021: 10 місць недалеко від Києва, які варто побачити

Вчора, 16:03Зірково

Грег Чапкіс продовжить справу батька: що відомо про сина легендарного хореографа

Вчора, 14:49Смачно

Чим відрізняється таджицький плов від узбецького і як його приготувати на багатті

Вчора, 11:06Смачно

Як правильно варити юшку на багатті – 5 лайфхаків і рецепт

16 червняEvents

День літнього сонцестояння: головні обряди та ритуали

16 червняЗдорово

Як відбілити зуби в домашніх умовах та не зіпсувати емаль

16 червняЗірково

Тіна Кароль в топі за 33 тис. грн від Louis Vuitton закупилась на ринку в Казахстані (фото)

16 червняСмачно

3 правила для тягучого і ніжного маршмелоу на багатті

16 червняЗдорово

Що робити, якщо влітку мучить алергія, і чи є шанс про неї забути назавжди

16 червняСмачно

5 найкращих святкових страв, які треба спробувати на Трійцю

16 червняЗірково

Василіса Фролова зізналася, що завагітніла після випадкового сексу зі знайомим

Новини партнерів

Австралийка выдала самое красивое взвешивание
Австралийка выдала самое красивое взвешивание
Как менялась Полякова: фото звезды в начале карьеры
Как менялась Полякова: фото звезды в начале карьеры
Короткие женские стрижки 2021 - Фото
Короткие женские стрижки 2021 - Фото
Лопес блеснула своими знаменитыми бедрами в "неприличных" нарядах
Лопес блеснула своими знаменитыми бедрами в "неприличных" нарядах
Солист группы Måneskin встречается с аппетитной итальянкой
Солист группы Måneskin встречается с аппетитной итальянкой
«Слова про Меладзе?». Брежнєва випустила новий трек Рожевий дим
«Слова про Меладзе?». Брежнєва випустила новий трек Рожевий дим
"Бедные олигархи": Певцов дал совет чиновникам Минтруда
"Бедные олигархи": Певцов дал совет чиновникам Минтруда
Моргенштерн сорвался после отмены концертов в Украине: одни маты
Моргенштерн сорвался после отмены концертов в Украине: одни маты

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти