Чапкіса поховали поруч з Каденюком і Майбородою: фото могили хореографа
Григорія Миколайовича поховали на Байковому кладовищі в Києві поряд з іменитими українцями. На похоронах були присутні рідні, колеги та учні легендарного хореографа
Могила знаменитого українського хореографа Григорія Чапкіса, якого поховали сьогодні, 18 червня, усипана квітами. Вона знаходиться на новій ділянці під номером 52.
Хореографа поховали поруч з іншими відомими українцями – оперним співаком Романом Майбородою та космонавтом Леонідом Каденюком.
Похорон великого хореографа завершилися о 15:00 за київським часом. На закритій церемонії були присутні рідні та близькі артиста.
Раніше, в Національній філармонії України відбулася траурна церемонія прощання. Вона була відкритою для всіх бажаючих проводити Григорія Миколайовича в останню путь. Було чимало його шанувальників, поруч з труною маестро знаходилися його рідні, але попрощатися з Григорієм Чапкісом прийшло набагато менше його знаменитих колег, ніж очікувалося.
У Національну філармонію України зі знаменитих українців прибули тільки хореограф Владислав Яма, співак Павло Зібров та журналіст і телеведучий Дмитро Гордон. Також на кілька хвилин попрощатися з маестро приїжджав президент України Володимир Зеленський.
На церемонії були присутні рідні Григорія Миколайовича – син Грег, який прилетів з США, а також дочка Лілія з онуками хореографа Анною і Вітторією, які проживають в Італії. За словами Грега, проводити в останню путь Григорія Чапкіса прийшла і його вдова Людмила. Однак жінка попросила залишитися непоміченою, оскільки не бажає публічності.
Відомий український хореограф Григорій Чапкіс помер 13 червня. Йому був 91 рік. Григорій Чапкіс помер в лікарні через загострення важкої хвороби і ускладнень після COVID-19.
Нагадаємо, Влад Яма зворушливо попрощався з Григорієм Чапкісом, розплакавшись на церемонії.
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