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Чапкіса поховали поруч з Каденюком і Майбородою: фото могили хореографа

Григорія Миколайовича поховали на Байковому кладовищі в Києві поряд з іменитими українцями. На похоронах були присутні рідні, колеги та учні легендарного хореографа

Григорій Чапкіс похований на Байковому кладовищі в Києві Фото: Сьогодні

Могила знаменитого українського хореографа Григорія Чапкіса, якого поховали сьогодні, 18 червня, усипана квітами. Вона знаходиться на новій ділянці під номером 52.

Хореографа поховали поруч з іншими відомими українцями – оперним співаком Романом Майбородою та космонавтом Леонідом Каденюком.

Байкове кладовище Фото: Сьогодні

Похорон великого хореографа завершилися о 15:00 за київським часом. На закритій церемонії були присутні рідні та близькі артиста.

Григорія Чапкіса поховали поруч з Романом Майбородою та Леонідом Каденюком Фото: Сьогодні

Раніше, в Національній філармонії України відбулася траурна церемонія прощання. Вона була відкритою для всіх бажаючих проводити Григорія Миколайовича в останню путь. Було чимало його шанувальників, поруч з труною маестро знаходилися його рідні, але попрощатися з Григорієм Чапкісом прийшло набагато менше його знаменитих колег, ніж очікувалося.

У Національну філармонію України зі знаменитих українців прибули тільки хореограф Владислав Яма, співак Павло Зібров та журналіст і телеведучий Дмитро Гордон. Також на кілька хвилин попрощатися з маестро приїжджав президент України Володимир Зеленський.

На церемонії були присутні рідні Григорія Миколайовича – син Грег, який прилетів з США, а також дочка Лілія з онуками хореографа Анною і Вітторією, які проживають в Італії. За словами Грега, проводити в останню путь Григорія Чапкіса прийшла і його вдова Людмила. Однак жінка попросила залишитися непоміченою, оскільки не бажає публічності.

Рідні Григорія Чапкіса на прощальній церемонії Фото: Сьогодні

Відомий український хореограф Григорій Чапкіс помер 13 червня. Йому був 91 рік. Григорій Чапкіс помер в лікарні через загострення важкої хвороби і ускладнень після COVID-19.

Нагадаємо, Влад Яма зворушливо попрощався з Григорієм Чапкісом, розплакавшись на церемонії.

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