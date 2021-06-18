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Вдова Григорія Чапкіса була на похороні хореографа. Попросила залишитися непоміченою

Сьогодні, 16:07

В останню путь легендарного хореографа прийшли провести його рідні – син Грег, дочка Лілія і внучки Анна і Вітторія. Крім цього, на похорон приїхали Камалія, Дмитро Дікусар та Ілона Гвоздьова

Вдова Григорія Чапкіса Людмила була присутня на похоронах хореографа
Вдова Григорія Чапкіса Людмила була присутня на похоронах хореографа
Фото: facebook.com/grigoriy.chapkis

Сьогодні в Києві поховали знаменитого українського хореографа Григорія Чапкіса. Перед цим в Національній філармонії України відбулася траурна церемонія прощання.

На ній були присутні рідні Григорія Миколайовича – син Грег, який прилетів з США, а також дочка Лілія з онуками хореографа Анною та Вітторією, які проживають в Італії. Як повідомляє ТСН, за словами Грега, проводити в останню путь Григорія Чапкіса прийшла і його вдова Людмила. Однак жінка попросила залишитися непоміченою, оскільки не бажає публічності.

Рідні Григорія Чапкіса на прощальній церемонії
Рідні Григорія Чапкіса на прощальній церемонії
Фото: Сьогодні

Про Людмилу інформації дуже мало. Вона була четвертою дружиною хореографа. Їхня різниця у віці складала 51 рік.

"Я шість років був один. І мені було дуже важко. Випадково зайшов в магазин і закашлявся. Директорка цього магазину каже: "Ой, ви кашляєте, так? Тримайте пігулку, вона вам допоможе. Усе. Побув там, купив собі каблучку і пішов. На другий день о дев'ятій ранку дзвінок – "А ви випили таблетку?" – згадував доленосну зустріч Григорій Миколайович в інтерв'ю програмі "Світське життя" ще 29 лютого на концерті, присвяченому його 90-річчя.

Тоді Чапкіс зізнався, що не збирався влаштовувати пишне торжество. Він також з гумором зазначив: "Я порахував, що кожні 25 років міняю квартиру, машину і дружину".

Помер Григорій Чапкіс
Помер Григорій Чапкіс

Син хореографа Грег Чапкіс розповів, що батько помер близько о 22-й годині вечора 13 червня. Поруч з ним були його дочка Лілія і дружина Міла.

"О 22-й з чимось...Ми ще всі в шоці. Помер, бо старенький. 91 рік людині, все почало відмовляти. Він тримався добре. Він старенький, це муки", – поділився Грег.

Григорій Чапкіс помер в лікарні через загострення важкої хвороби і ускладнень після COVID-19. В кінці 2020 року переніс двостороннє запалення легенів, після якого Чапкіса кілька разів госпіталізували.

Раніше ми розповідали, що відомо про сина Григорія Чапкіса.

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