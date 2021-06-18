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Легендарного хореографа Григорія Чапкіса поховали в Києві

Сьогодні, 15:30

Знаменитого українського хореографа поховали на Байковому кладовищі в Києві. На похоронах були присутні його рідні, близькі, і колеги

Григориія Чапкіса поховали в Києві
Григориія Чапкіса поховали в Києві
Фото: Сьогодні

Сьогодні, 18 червня, на Байковому кладовищі в Києві поховали легендарного українського хореографа Григорія Чапкіса. Він пішов з життя 13 червня у віці 91 року. Перед цим з 11:00 до 13:00 в Національній філармонії України відбулася церемонія прощання з маестро.

І якщо на траурну церемонію з хореографом прийшло попрощатися зовсім не багато українських знаменитостей, то, як повідомляє ТСН, на похоронах були помічені співачка Камалія зі своєю мамою Інною Петрівною, хореографи Ілона Гвоздьова та Дмитро Дікусар.

Фото: tsn.ua

Раніше ми повідомляли, що танцюрист і хореограф Влад Яма не стримував сліз, коли вимовляв прощальні слова.

Зазначимо, що попрощатися з маестро мали змогу всі бажаючі. Церемонія тривала з 11:00 до 13:00. О 13:15 труну з тілом Григорія Чапкіса винесли з Національної філармонії під гучні оплески.

Відомий український хореограф Григорій Чапкіс помер 13 червня. Йому був 91 рік. Григорій Чапкіс помер в лікарні через загострення важкої хвороби і ускладнень після COVID-19. В кінці 2020 року його переніс двостороннє запалення легенів, після якого Чапкіса кілька разів госпіталізували. Тоді танцюрист скаржився, що йому важко дихати і ходити. Ще в лютому Григорій Чапкіс знаходився в реанімації Київської міської клінічної лікарні. Григорія Миколайовича госпіталізували в ніч на 9 лютого.

З Григорієм Чапкісом попрощалися в Києві
З Григорієм Чапкісом попрощалися в Києві
Фото: Сьогодні

За більш ніж 25 років роботи в танцювальному ансамблі Вірського Григорій Чапкіс брав участь майже у всіх постановках і взяв участь в 70 гастролях. Так він познайомився зі знаменитими історичними особистостями, як, наприклад, Фідель Кастро, Сальвадор Далі і Мао Цзедун.

Нагадаємо, що син Григорія Чапкіса Грег прилетів попрощатися з батьком з США. Раніше Грег Чапкіс заявив, що продовжуватиме справу батька зі своїми синами.

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