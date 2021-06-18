Легендарного хореографа Григорія Чапкіса поховали в Києві
Знаменитого українського хореографа поховали на Байковому кладовищі в Києві. На похоронах були присутні його рідні, близькі, і колеги
Сьогодні, 18 червня, на Байковому кладовищі в Києві поховали легендарного українського хореографа Григорія Чапкіса. Він пішов з життя 13 червня у віці 91 року. Перед цим з 11:00 до 13:00 в Національній філармонії України відбулася церемонія прощання з маестро.
І якщо на траурну церемонію з хореографом прийшло попрощатися зовсім не багато українських знаменитостей, то, як повідомляє ТСН, на похоронах були помічені співачка Камалія зі своєю мамою Інною Петрівною, хореографи Ілона Гвоздьова та Дмитро Дікусар.
Раніше ми повідомляли, що танцюрист і хореограф Влад Яма не стримував сліз, коли вимовляв прощальні слова.
Зазначимо, що попрощатися з маестро мали змогу всі бажаючі. Церемонія тривала з 11:00 до 13:00. О 13:15 труну з тілом Григорія Чапкіса винесли з Національної філармонії під гучні оплески.
Відомий український хореограф Григорій Чапкіс помер 13 червня. Йому був 91 рік. Григорій Чапкіс помер в лікарні через загострення важкої хвороби і ускладнень після COVID-19. В кінці 2020 року його переніс двостороннє запалення легенів, після якого Чапкіса кілька разів госпіталізували. Тоді танцюрист скаржився, що йому важко дихати і ходити. Ще в лютому Григорій Чапкіс знаходився в реанімації Київської міської клінічної лікарні. Григорія Миколайовича госпіталізували в ніч на 9 лютого.
За більш ніж 25 років роботи в танцювальному ансамблі Вірського Григорій Чапкіс брав участь майже у всіх постановках і взяв участь в 70 гастролях. Так він познайомився зі знаменитими історичними особистостями, як, наприклад, Фідель Кастро, Сальвадор Далі і Мао Цзедун.
Нагадаємо, що син Григорія Чапкіса Грег прилетів попрощатися з батьком з США. Раніше Грег Чапкіс заявив, що продовжуватиме справу батька зі своїми синами.
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