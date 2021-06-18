Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Влад Яма заплакав на похоронах Григорія Чапкіса: Це людина з великої літери, це маестро

Сьогодні, 12:53

Сьогодні в Києві проходить прощання з легендарним хореографом і танцюристом Григорієм Чапкісом. На похорон прийшли близькі хореографа, а також його друзі та знамениті колеги

Влад Яма попрощався з Григорієм Чапкісом
Влад Яма попрощався з Григорієм Чапкісом
Фото: Сьогодні

Сьогодні в Національній філармонії України проходить прощання з Григорієм Чапкісом, який пішов з життя 13 червня цього року. Серед тих, хто прийшов попрощатися з легендою, його колега хореограф Влад Яма. Танцюрист не стримував сліз, коли вимовляв прощальні слова.

Влад Яма та Григорій Чапкіс працювали разом протягом багатьох років. За словами танцюриста, у Чапкіса завжди горіли очі, незалежно від того, перебував він на паркеті чи ні.

"Я не брав у нього танцювальних уроків, але по життю мені хотілося б вважати себе його учнем. Кожен раз, коли ми спілкувалися, я дивувався, як у нього горять очі на паркеті, поза паркету. Я так не вмію, але хочу. Ми знайомі були близько 15 років. Це людина з великої літери, це маестро. Любив танець, любив життя", – сказав Влад Яма, передає ТСН.

На церемонії прощання кожен охочий може поділитися своїми спогадами про хореографа і співчуттями у книзі пам'яті. Влад Яма теж залишив своє послання там. На основі цієї книги незабаром видадуть збірник спогадів про хореографа.

Влад Яма на прощанні з Григорієм Чапкісом
Влад Яма на прощанні з Григорієм Чапкісом
Фото: Сьогодні

Також Влад Яма додав, що коли він танцював, завжди відчував, що оцінка Чапкіса була кращою, ніж його виступ. Це те, що надавало Владу Ямі сил під час танцю.

Раніше дружина сина хореографа, Грега Чапкіса публічно зізналася йому в коханні.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Зеленський прийшов на прощання з Чапкісом: фото Тато, ти легенда: син Чапкіса пообіцяв продовжити справу батька зі своїми дітьми Помер зірка легендарного фільму "Танцюрист диско"
шоу-бізнес похорон Григорій Чапкіс хореограф
Реклама

Новини партнерів

Румяные жареные пирожки: как приготовить на кефире
Румяные жареные пирожки: как приготовить на кефире
Олег Винник с женой и ребенком произвел фурор. Фото
Олег Винник с женой и ребенком произвел фурор. Фото
Уход за тюльпанами: что делать, когда они отцвели
Уход за тюльпанами: что делать, когда они отцвели
Син Григорія Чапкіса підтвердив його смерть та назвав причину
Син Григорія Чапкіса підтвердив його смерть та назвав причину

Популярні статті

Сьогодні, 11:47Психо

Вже зовсім скоро: ідеальна дата для загадування бажань

Сьогодні, 11:45Смачно

3 рецепти для найсоковитіших овочів на багатті

Вчора, 20:15Смачно

Яке м'ясо найбільше підходить вам за знаком зодіаку

Вчора, 16:46No Stress

Куди поїхати на Трійцю-2021: 10 місць недалеко від Києва, які варто побачити

Вчора, 16:03Зірково

Грег Чапкіс продовжить справу батька: що відомо про сина легендарного хореографа

Вчора, 14:49Смачно

Чим відрізняється таджицький плов від узбецького і як його приготувати на багатті

Вчора, 11:06Смачно

Як правильно варити юшку на багатті – 5 лайфхаків і рецепт

16 червняEvents

День літнього сонцестояння: головні обряди та ритуали

16 червняЗдорово

Як відбілити зуби в домашніх умовах та не зіпсувати емаль

16 червняЗірково

Меган Маркл і принцу Гаррі довіряють більше, ніж Кейт Міддлтон і принцу Вільяму – нове опитування

16 червняЗірково

Тіна Кароль в топі за 33 тис. грн від Louis Vuitton закупилась на ринку в Казахстані (фото)

16 червняСмачно

3 правила для тягучого і ніжного маршмелоу на багатті

16 червняЗдорово

Що робити, якщо влітку мучить алергія, і чи є шанс про неї забути назавжди

16 червняСмачно

5 найкращих святкових страв, які треба спробувати на Трійцю

16 червняЗірково

Василіса Фролова зізналася, що завагітніла після випадкового сексу зі знайомим

15 червняФаново

Що в жодному разі не можна робити на Трійцю

Новини партнерів

Австралийка выдала самое красивое взвешивание
Австралийка выдала самое красивое взвешивание
Хакеры показали личную переписку Леси Никитюк: много интересного
Хакеры показали личную переписку Леси Никитюк: много интересного
«Рецидив». Анастасии Заворотнюк стало хуже — СМИ
«Рецидив». Анастасии Заворотнюк стало хуже — СМИ
СМИ показали, где живет Ирина Билык с младшим сыном
СМИ показали, где живет Ирина Билык с младшим сыном
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
Вот чем опасны куриные яйца
Вот чем опасны куриные яйца
Гусева рассказала, почему избегала Безрукова
Гусева рассказала, почему избегала Безрукова
Как Светлане Ходченковой удалось пробиться в высший свет?
Как Светлане Ходченковой удалось пробиться в высший свет?

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти