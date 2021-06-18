Влад Яма заплакав на похоронах Григорія Чапкіса: Це людина з великої літери, це маестро

Сьогодні в Києві проходить прощання з легендарним хореографом і танцюристом Григорієм Чапкісом. На похорон прийшли близькі хореографа, а також його друзі та знамениті колеги

Влад Яма попрощався з Григорієм Чапкісом Фото: Сьогодні

Сьогодні в Національній філармонії України проходить прощання з Григорієм Чапкісом, який пішов з життя 13 червня цього року. Серед тих, хто прийшов попрощатися з легендою, його колега хореограф Влад Яма. Танцюрист не стримував сліз, коли вимовляв прощальні слова.

Влад Яма та Григорій Чапкіс працювали разом протягом багатьох років. За словами танцюриста, у Чапкіса завжди горіли очі, незалежно від того, перебував він на паркеті чи ні.

"Я не брав у нього танцювальних уроків, але по життю мені хотілося б вважати себе його учнем. Кожен раз, коли ми спілкувалися, я дивувався, як у нього горять очі на паркеті, поза паркету. Я так не вмію, але хочу. Ми знайомі були близько 15 років. Це людина з великої літери, це маестро. Любив танець, любив життя", – сказав Влад Яма, передає ТСН.

На церемонії прощання кожен охочий може поділитися своїми спогадами про хореографа і співчуттями у книзі пам'яті. Влад Яма теж залишив своє послання там. На основі цієї книги незабаром видадуть збірник спогадів про хореографа.

Влад Яма на прощанні з Григорієм Чапкісом Фото: Сьогодні

Також Влад Яма додав, що коли він танцював, завжди відчував, що оцінка Чапкіса була кращою, ніж його виступ. Це те, що надавало Владу Ямі сил під час танцю.

Раніше дружина сина хореографа, Грега Чапкіса публічно зізналася йому в коханні.

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