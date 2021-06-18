Эксклюзив

Чапкиса похоронили рядом с Каденюком и Майбородой: фото могилы хореографа

Григория Николаевича похоронили на Байковом кладбище в Киеве рядом с именитыми украинцами. На похоронах присутствовали родные, коллеги и ученики легендарного хореографа

Григорий Чапкис похоронен на Байковом кладбище в Киеве Фото: Сегодня

Могила знаменитого украинского хореографа Григория Чапкиса, которого похоронили сегодня, 18 июня, усыпана цветами. Она находится на новом участке под номером 52.

Хореографа похоронили рядом с другими известными украинцами – оперным певцом Романом Майбородой и космонавтом Леонидом Каденюком.

Байковое кладбище Фото: Сегодня

Похороны великого хореографа завершились в 15:00 по киевскому времени. На закрытой церемонии присутствовали родные и близкие артиста.

Григория Чапкиса похоронили рядом с Романом Майбородой и Леонидом Каденюком Фото: Сегодня

Ранее, в Национальной филармонии Украины прошла траурная церемония прощания. Она была открытой для всех желающих проводить Григория Николаевича в последний путь. Было немало его поклонников, рядом с гробом маэстро находились его родные, но проститься с Григорием Чапкисом пришло намного меньше его знаменитых коллег, чем ожидалось.

В Национальную филармонию Украины из знаменитых украинцев прибыли только хореограф Владислав Яма, певец Павел Зибров и журналист и телеведущий Дмитрий Гордон. Также на несколько минут проститься с маэстро приезжал президент Украины Владимир Зеленский.

На церемонии присутствовали родные Григория Николаевича – сын Грег, который прилетел из США, а также дочь Лилия с внучками хореографа Анной и Витторией, которые проживают в Италии. По словам Грега, проводить в последний путь Григория Чапкиса пришла и его вдова Людмила. Однако женщина попросила остаться незамеченной, так как не желает публичности.

Родные Григория Чапкиса на прощальной церемонии Фото: Сегодня

Известный украинский хореограф Григорий Чапкис скончался 13 июня. Ему был 91 год. Григорий Чапкис умер в больнице из-за обострения тяжелой болезни и осложнений после COVID-19.

Напомним, Влад Яма трогательно простился с Григорием Чапкисом, расплакавшись на церемонии.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться