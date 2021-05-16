Колишня дружина DZIDZIO погрожувала Олі Цибульській: співачку цькували в соцмережах

Цибульська, яка є кумою Михайла Хоми, прокоментувала його розлучення

DZIDZIO і Оля Цибульська Фото: instagram.com/cybulskaya

На сцені і в кліпах Оля Цибульська та DZIDZIO виглядають як пара, між якою точно горить іскра пристрасті. Тож не дивно, що ексдружина артиста співачка SLAVIA ревнувала його до Цибульської.

Нещодавно Ярослава Хома натякнула на зради DZIDZIO, а тепер про розлучення кума заговорила Оля Цибульська. Вона зізналася, що отримувала погрози в соцмережах, а також прокоментувала свої стосунки з Михайлом.

Багато шанувальників порівнюють сина Цибульської з DZIDZIO, хоча Оля заперечує це і каже, що співак точно не є батьком її дитини.

Фото: instagram.com/cybulskaya

"Мені здається, щоб я зараз не сказала, все одно всі скажуть, що я повія, розлучниця. Що я влізла в сім'ю і народила Дзідзьо сина. Тому ні, нічого у нас з Дзідзьо не було, син не від нього. Дзідзьо не батько Нестора. Я про це говорила тисячу разів", – сказала виконавиця в інтерв'ю, опублікованому в YouTube-каналі "Світського життя".

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Фото: instagram.com/cybulskaya

Цибульська також зізналася, що отримувала погрози у соцмережах, натякнувши, що вони були від дружини DZIDZIO.

"Я навіть в якийсь момент почала отримувати погрози різні в смс, в соцмережах, там була помста кланами, родичі родичів, подруги подруг, нові сторінки з нулем підписниць. Коли це все рухнуло мені на голову, я спеціально в інтерв'ю говорила "ми з кумом", але це ніяк не зупиняло цю хвилю загроз", – поділилася Оля.

Нагадаємо, що раніше дружина DZIDZIO виправдалася за розлучення і зізналася, що намагалася врятувати сім'ю.

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