Андре Тан розлучається з дружиною після 9 років шлюбу: Почалося дуже багато сварок
Дизайнер залишив дружині все майно, включаючи будинок та нове авто
Не встигли ми натішитися повторному весіллю Ольги Сумської та Віталія Борисюка, як ще одна зіркова пара оголосила про розлучення. Дизайнер Андре Тан розлучається із дружиною Аліною Харечко, з якою прожив у шлюбі 9 років.
Виявляється, подружжя розлучилося ще півроку тому, а причиною стали сварки на професійному ґрунті – у Аліни свій бренд одягу.
"Ми дев'ять років були разом. Я дуже поважаю свою колишню дружину Аліну, тому що вона мені народила доньку Софію. Ми починали з дружби і закінчили дружбою. Почалися сварки, тому що вона запустила свою лінію одягу Home Wings і я почав їй рекомендувати, що і як краще зробити. Вона сказала, що хоче сама робити свої помилки. І саме на тлі роботи виникало дуже багато сварок", – розповів Андре Тан в інтерв'ю, опублікованому в YouTube-каналі "Світського життя".
При розлученні Тан залишив дружині все спільне майно: будинок з великою ділянкою землі і новий автомобіль.
"Я залишив їй все. Я залишив їй великий будинок на 500 квадратів, я купив їй новий автомобіль, я щомісяця плачу великі аліменти. Вже пройшло більше півроку і ми нормально спілкуємося", – додав модельєр.
У своєму Instagram-профілі Аліна Харечко опублікувала пост де подякувала колишньому чоловікові. Схоже, вони розлучилися на позитивній ноті.
"Дякую тобі за все. Ми починали з дружби, дружбою і закінчуємо. У моєї дочки дуже талановитий тато, яким точно можна пишатися", – написала Аліна в публікації.
Андре Тан і Аліна Харечко одружилися в 2012 році. У березні 2016 року в них народилася дівчинка, яку назвали Софія.
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