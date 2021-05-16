Андре Тан розлучається з дружиною після 9 років шлюбу: Почалося дуже багато сварок

Дизайнер залишив дружині все майно, включаючи будинок та нове авто

Андре Тан і Аліна Харечко Фото: instagram.com/andre_tan_official

Не встигли ми натішитися повторному весіллю Ольги Сумської та Віталія Борисюка, як ще одна зіркова пара оголосила про розлучення. Дизайнер Андре Тан розлучається із дружиною Аліною Харечко, з якою прожив у шлюбі 9 років.

Виявляється, подружжя розлучилося ще півроку тому, а причиною стали сварки на професійному ґрунті – у Аліни свій бренд одягу.

"Ми дев'ять років були разом. Я дуже поважаю свою колишню дружину Аліну, тому що вона мені народила доньку Софію. Ми починали з дружби і закінчили дружбою. Почалися сварки, тому що вона запустила свою лінію одягу Home Wings і я почав їй рекомендувати, що і як краще зробити. Вона сказала, що хоче сама робити свої помилки. І саме на тлі роботи виникало дуже багато сварок", – розповів Андре Тан в інтерв'ю, опублікованому в YouTube-каналі "Світського життя".

Фото: instagram.com/andre_tan_official

При розлученні Тан залишив дружині все спільне майно: будинок з великою ділянкою землі і новий автомобіль.

"Я залишив їй все. Я залишив їй великий будинок на 500 квадратів, я купив їй новий автомобіль, я щомісяця плачу великі аліменти. Вже пройшло більше півроку і ми нормально спілкуємося", – додав модельєр.

У своєму Instagram-профілі Аліна Харечко опублікувала пост де подякувала колишньому чоловікові. Схоже, вони розлучилися на позитивній ноті.

"Дякую тобі за все. Ми починали з дружби, дружбою і закінчуємо. У моєї дочки дуже талановитий тато, яким точно можна пишатися", – написала Аліна в публікації.

Андре Тан і Аліна Харечко одружилися в 2012 році. У березні 2016 року в них народилася дівчинка, яку назвали Софія.

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