Як DZIDZIO розділить майно з дружиною
Трохи більше тижня тому артист підтвердив чутки про розставання зі своєю дружиною Ярославою Притулою-Хомою. Пара була разом 20 років
Процес розірвання шлюбу DZIDZIO – у розпалі. Разом зі своєю дружиною Ярославою (співачка SLAVIA) артист прожив 20 років, вісім з яких – у шлюбі. За словами артистів, вони розлучилися мирно.
Дата розірвання шлюбу поки не відома. Михайло Хома (справжнє ім'я DZIDZIO) запевнив, що майно вони з дружиною ділитимуть без скандалів.
"Я людина порядна і це доведу", – заявив DZIDZIO в коментарі "Зірковому шляху" на телеканалі "Україна".
А поки, за словами артиста, процесом займаються юристи і "все йде своєю чергою".
Раніше Ярослава Притула-Хома також прокоментувала розлучення, заявивши, що до останнього намагалася врятувати шлюб.
Співачка зазначила, що весь цей час терпляче ставилася до кар'єри чоловіка і довго була в тіні. Тепер вона планує надолужити згаяне. Артистка додала, що готує нові пісні.
Раніше SLAVIA розповіла, як через відомого чоловіка відмовилася від участі в популярному талант-шоу.
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