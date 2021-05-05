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Як DZIDZIO розділить майно з дружиною

Сьогодні, 11:02

Трохи більше тижня тому артист підтвердив чутки про розставання зі своєю дружиною Ярославою Притулою-Хомою. Пара була разом 20 років

Процес розірвання шлюбу DZIDZIO – у розпалі. Разом зі своєю дружиною Ярославою (співачка SLAVIA) артист прожив 20 років, вісім з яких – у шлюбі. За словами артистів, вони розлучилися мирно.

Дата розірвання шлюбу поки не відома. Михайло Хома (справжнє ім'я DZIDZIO) запевнив, що майно вони з дружиною ділитимуть без скандалів.

"Я людина порядна і це доведу", – заявив DZIDZIO в коментарі "Зірковому шляху" на телеканалі "Україна".

А поки, за словами артиста, процесом займаються юристи і "все йде своєю чергою".

SLAVIA та DZIDZIO
SLAVIA та DZIDZIO
Фото: пресслужба, instagram.com/slavia_official

Раніше Ярослава Притула-Хома також прокоментувала розлучення, заявивши, що до останнього намагалася врятувати шлюб.

Співачка зазначила, що весь цей час терпляче ставилася до кар'єри чоловіка і довго була в тіні. Тепер вона планує надолужити згаяне. Артистка додала, що готує нові пісні.

Раніше SLAVIA розповіла, як через відомого чоловіка відмовилася від участі в популярному талант-шоу.

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