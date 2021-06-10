Боднарчук про плагіат в номері Лободи на МУЗ-ТВ: Хочете бути помічені – обов'язково когось процитуйте

Режисер-постановник впевнений, що немає нічого поганого в тому, щоб надихатися роботами інших майстрів

Режисер-постановник номера Лободи на МУЗ-ТВ прокоментував чутки про плагіат Фото: instagram.com/olegbodnarchuk

Український режисер-постановник і продюсер Олег Боднарчук, який цього року створював номера знаменитостей для російської премії МУЗ-ТВ (зкорема й для Світлани Лободи), прокоментував чутки про плагіат в номері співачки.

У соцмережах багато хто помітв, що постановка Світлани і її образ нагадували виступ вагітної Бейонсе на премії "Греммі" в 2017 році.

У своєму Instagram-акаунті він написав великий пост про те, що в шоу-бізнесі всі повторюють і надихаються образами та ідеями один одного, тому ніякого плагіату в номері Лободи немає. І взагалі, раз зайшла розмова про західних артистів, то Бейонсе, наприклад, повторила образ Шер.

Олег Бондарчук порівняв образи Бейонсе і Шер Фото: instagram.com/olegbodnarchuk

"Найголовніша істина в тому, що якщо хочете бути помічені – обов'язково когось процитуйте", – написав Боднарчук, зазначивши, що при цьому "авторські прийоми помічають рідше".

За словами режисера, сьогодні одні і ті ж ідеї народжуються паралельно і швидко. Олег також згадав скандал з номером Go_A на "Євробаченні", де молода режисерка звинуватила творців номера в крадіжці її ідей.

"Вона увійде в круговорот шоу-бізнесового колеса, їй стане легше. Я завжди студентам кажу, на перших етапах для впевненості просто необхідно повторити деякі прийоми майстрів, щоб отримати в руки ремесло. Є світові шедеври, якими ти настільки захоплений, що просто за щастя до них доторкнутися і внести щось своє, щось нове", – написав Боднарчук.

Зазначимо, що про плагіат в номері Світлани Лободи також згадав і Філіп Кіркоров у своєму відеозверненні продюсерці артистки, Нателлі Крапівіній. Як ви знаєте, між поп-королем і продюсеркою розгорівся великий скандал, що почався з коментарів Нателли про премію МУЗ-ТВ і російський шоу-бізнес.

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