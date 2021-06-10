Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Боднарчук про плагіат в номері Лободи на МУЗ-ТВ: Хочете бути помічені – обов'язково когось процитуйте

Сьогодні, 11:15

Режисер-постановник впевнений, що немає нічого поганого в тому, щоб надихатися роботами інших майстрів

Режисер-постановник номера Лободи на МУЗ-ТВ прокоментував чутки про плагіат
Режисер-постановник номера Лободи на МУЗ-ТВ прокоментував чутки про плагіат
Фото: instagram.com/olegbodnarchuk

Український режисер-постановник і продюсер Олег Боднарчук, який цього року створював номера знаменитостей для російської премії МУЗ-ТВ (зкорема й для Світлани Лободи), прокоментував чутки про плагіат в номері співачки.

У соцмережах багато хто помітв, що постановка Світлани і її образ нагадували виступ вагітної Бейонсе на премії "Греммі" в 2017 році.

У своєму Instagram-акаунті він написав великий пост про те, що в шоу-бізнесі всі повторюють і надихаються образами та ідеями один одного, тому ніякого плагіату в номері Лободи немає. І взагалі, раз зайшла розмова про західних артистів, то Бейонсе, наприклад, повторила образ Шер.

Олег Бондарчук порівняв образи Бейонсе і Шер
Олег Бондарчук порівняв образи Бейонсе і Шер
Фото: instagram.com/olegbodnarchuk

"Найголовніша істина в тому, що якщо хочете бути помічені – обов'язково когось процитуйте", – написав Боднарчук, зазначивши, що при цьому "авторські прийоми помічають рідше".

За словами режисера, сьогодні одні і ті ж ідеї народжуються паралельно і швидко. Олег також згадав скандал з номером Go_A на "Євробаченні", де молода режисерка звинуватила творців номера в крадіжці її ідей.

"Вона увійде в круговорот шоу-бізнесового колеса, їй стане легше. Я завжди студентам кажу, на перших етапах для впевненості просто необхідно повторити деякі прийоми майстрів, щоб отримати в руки ремесло. Є світові шедеври, якими ти настільки захоплений, що просто за щастя до них доторкнутися і внести щось своє, щось нове", – написав Боднарчук.

Зазначимо, що про плагіат в номері Світлани Лободи також згадав і Філіп Кіркоров у своєму відеозверненні продюсерці артистки, Нателлі Крапівіній. Як ви знаєте, між поп-королем і продюсеркою розгорівся великий скандал, що почався з коментарів Нателли про премію МУЗ-ТВ і російський шоу-бізнес.

Дивіться відеосюжет про те, як Аліна Гросу та Ірина Федишин з'ясовували, хто у кого вкрав пісню:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Пішла продюсерка і не тільки. Згадуємо гучні скандали з Лободою "Те розстріляти, то порізати на шашлики": друг Кіркорова Манукян здивований образами від Крапівіної "Не хочу мати жодного стосунку". Від Лободи пішла продюсерка
МУЗ-ТВ плагіат Світлана Лобода Олег Боднарчук
Реклама

Новини партнерів

Жена футболиста сборной Украины вызвала “пожар” в сети
Жена футболиста сборной Украины вызвала “пожар” в сети
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Светлана Лобода осталась без продюсера после позорного инцидента
Светлана Лобода осталась без продюсера после позорного инцидента
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн

Популярні статті

Сьогодні, 11:43Travel

Рожеве озеро в Україні: де розташоване та лікувальні властивості

Сьогодні, 08:51Фаново

Зі святом Вознесіння Господнього: красиві привітання у листівках, віршах і смс

Сьогодні, 07:10Events

З Вознесінням Господнім: яскраві листівки, красиві картинки і щиросердечні привітання

Сьогодні, 05:20Фаново

Вознесіння Господнє: найкращі привітання у віршах і прозі

Вчора, 20:38Психо

Потужні ритуали для молодика 10 червня

Вчора, 18:24Смачно

Десерти з кислинкою – 5 апетитних рецептів з чорницею

Вчора, 16:02Events

Вознесіння Господнє: чого не можна робити цього дня

8 червняСмачно

Який ви пиріжок за гороскопом – 12 начинок для кожного знаку

8 червняЗірково

"Звідки ви всі, с*ка, взялися?" Кіркоров розгромив команду Лободи через образи на його адресу (відео)

8 червняМодно

Готові образи з головними кольорами 2021 року – жовтим, сірим та іншими

8 червняФаново

Вознесіння Господнє: обряди, традиції і прикмети дня

8 червняЗірково

Наркотики, мастурбація на сцені і політика: 5 зізнань "татушки" Юлії Волкової з інтерв'ю Собчак

8 червняЗірково

Андрій Данилко лікується в олдскульному санаторії біля Києва (фото)

8 червняЗірково

Чоловік зірки Татусевих дочок поставив всіх на місце, відповівши на запитання про 22-літню різницю у віці

8 червняСмачно

Залежалися яблука і лаваш? Саме час для швидкого штруделя

7 червняСмачно

5 рецептів смачної вечері за 30 хвилин

Новини партнерів

Восхитительная девушка защитника "Динамо": только взгляните
Восхитительная девушка защитника "Динамо": только взгляните
Модные платья сезона весна-лето 2021: топ-5 актуальных трендов
Модные платья сезона весна-лето 2021: топ-5 актуальных трендов
Трудно поверить, что эти пары звезд одного возраста. Фото
Трудно поверить, что эти пары звезд одного возраста. Фото
Какими были известные дамочки до пика слава?
Какими были известные дамочки до пика слава?
Тина Кароль появилась в эффектном платье за 37 тысяч гривен
Тина Кароль появилась в эффектном платье за 37 тысяч гривен
Билли Айлиш в нижнем белье и латексе взорвала сеть
Билли Айлиш в нижнем белье и латексе взорвала сеть
Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
Как уберечь себя от укуса клеща: советы врачей
Как уберечь себя от укуса клеща: советы врачей

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти