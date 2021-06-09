Лобода виправдалася за плагіат на Бейонсе на премії МУЗ-ТВ

Співачка стверджує, що вони з командою показали лише свою версію історії, яку в різний час використовували інші зірки

Світлана Лобода/Бейонсе Фото: YouTube, instagram.com/lobodaofficial

Цього року російська премія "МУЗ-ТВ" просто обросла скандалами: протест Моргенштерна, невдоволення Нателли Крапівіної та лайка Філіпа Кіркорова, який дуже різко висловився про команду Світлани Лободи.

Виступ останньої на концерті обговорюють вже кілька днів. Світлану звинуватили в плагіаті на Шакіру, а після – на Бейонсе.

І дійсно, номер Лободи, який поставив український режисер Олег Боднарчук, вже дуже нагадує шоу Бейонсе 2017 року на церемонії "Греммі". Порівняйте самі.

LOBODA – MoLOko | Премія МУЗ-ТВ 20/21

Beyoncé – Love Drought + Sandcastles | live performance at the 2017 Grammys

Після того, як в соцмережах і ЗМІ звернули увагу на схожість цих двох виступів, Лобода зробила заяву на своїй сторінці в Instagram.

Артистка написала, що її постановка – розповідає історію Марії Магдалини, яку раніше використовували інші зірки, в тому числі і Бейонсе.

"Тема присутності жінки на картині "Таємна Вечеря" легендарного Леонардо да Вінчі вже кілька століть хвилює самих допитливих, лягаючи в основу книг, театральних постановок, музичних шоу. Ден Браун, Бейонсе, Аріана Гранде – ось лише кілька сучасників, які торкнулися у своїй творчості цієї сакральної теми... Але в нашому перфомансі на премії МУЗ-ТВ ми представили своє трактування цієї невирішеної загадки людства", – написала в пості Лобода.

Шанувальники підтримали LOBODA і назвали її виступ на "МУЗ-ТВ" кращим:

"Просто браво. Неймовірне шоу світового рівня. Ви – чудовий артист"

"Ось це я розумію, виступ! Просто крутий номер, та ще й з якою темою"

"Той випадок, коли номер відкриття виявився краще самої премії"

Скріншот: instagram.com/lobodaofficial

Скріншот: instagram.com/lobodaofficial

Нагадаємо, що вчора після скандального поста Філіпа Кіркорова продюсерка Лободи Нателла Крапівіна оголосила, що йде з шоу-бізнесу.

"З сьогоднішнього дня я більше не є продюсеркою Світлани Лободи і не хочу мати нічого спільного із шоу-бізнесом", – написала Крапівіна в своєму Instagram-акаунті.

До цього Нателла різко висловилася про російський шоу-бізнесі, назвавши учасників премії "МУЗ-ТВ" цирком виродків.

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