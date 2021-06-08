Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

"Не хочу мати жодного стосунку". Від Лободи пішла продюсерка

Сьогодні, 20:17

Після погроз Філіпа Кіркорова Нателла Крапівіна заявила про припинення співпраці з українською зіркою LOBODA

Нателла Крапівіна залишає команду Світлани Лободи. Фото: instagram.com/natellakrapivina
Нателла Крапівіна залишає команду Світлани Лободи.
Фото: instagram.com/natellakrapivina

Після публічної сварки з Філіпом Кіркоровим продюсерка Світлани Лободи Нателла Крапівіна оголосила, що припиняє співпрацю з українською попзіркою.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

"Все нескінченне кінець свій знаходить. Відсьогодні я більше не є продюсером Світлани Лободи і не хочу мати нічого спільного із шоу-бізнесом", – написала Крапівіна 8 червня, прикріпивши знімок зі своєю вже колишньою підопічною.

, (@Natellakrapivina)

Сама Лобода вже побічно підтвердила слова своєї експродюсерки – продублировала публікацію Крапівіної в сториз. Пара співпрацювала понад 10 років.

Нагадаємо, що кілька днів тому Крапівіна різко висловилася про російський шоу-бізнес, назвавши учасників головної музичної премії РФ Муз-ТВ "цирком виродків". За її словами, їм до виступу Лободи "як "Роскосмосу" до Ілона Маска".

Крім того, вона зробила окремий випад на адресу Кіркорова, написавши, що таких, як він, "раніше на Кавказі розчленовували на шашлик". Артист з відповіддю не забарився – він пригрозив, що всій команді Лободи ці образи "ой як відгукнуться", а саму Крапівіну назвав "людиною подвійних стандартів", яка втрачає сприт.

Дивіться більше про те, як команда LOBODA готується до концертів:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Світлана Лобода Loboda Нателла Крапівіна
Джерело: Сьогодні
Реклама

Новини партнерів

Жена футболиста сборной Украины вызвала “пожар” в сети
Жена футболиста сборной Украины вызвала “пожар” в сети
Андре Тан показал универсальное летнее платье
Андре Тан показал универсальное летнее платье
Дочка Пугачевой и Галкина показала отцовский талант пародиста
Дочка Пугачевой и Галкина показала отцовский талант пародиста
Кравец поделилась деталями о своей новой работе
Кравец поделилась деталями о своей новой работе

Популярні статті

Сьогодні, 18:15Модно

Готові образи з головними кольорами 2021 року – жовтим, сірим та іншими

Сьогодні, 17:03Фаново

Вознесіння Господнє: обряди, традиції і прикмети дня

Сьогодні, 14:17Зірково

Андрій Данилко лікується в олдскульному санаторії біля Києва (фото)

Сьогодні, 10:53Смачно

Залежалися яблука і лаваш? Саме час для швидкого штруделя

Сьогодні, 06:55Психо

Гороскоп на сьогодні 8 червня для всіх знаків зодіаку: Скорпіоне, вечір у вас вже визначений!

Вчора, 17:47Смачно

5 рецептів смачної вечері за 30 хвилин

Вчора, 10:44Смачно

Як приготувати кабачкову ікру – 3 простих рецепти

6 червняЗірково

Мама Наташі Корольової заявила, що в захваті від нового таланту Тарзана

6 червняЗірково

У принца Гаррі та Меган Маркл народилася дочка

6 червняЗірково

Поплавський покидає поста ректора і завершує кар'єру співака: Завжди має бути межа

6 червняЗірково

Ірина Федишин виходить заміж вдруге, і ми знаємо за кого

6 червняЗірково

Сітка, розрізи і вініл: два костюми Дорофеєвої з її сольного концерту, які хочеться повторити

6 червняПсихо

Гороскоп на тиждень 6-12 червня: всі знаки зодіаку

6 червняЗірково

Ексчоловік Ані Лорак прийшов на її концерт після чуток про возз'єднання

6 червняEvents

Привітання з Днем журналіста-2021: вірші, картинки і листівки

6 червняEvents

Привітання з Днем журналіста своїми словами у прозі

Новини партнерів

Жена футболиста сборной Украины вызвала “пожар” в сети
Жена футболиста сборной Украины вызвала “пожар” в сети
Андре Тан показал универсальное летнее платье
Андре Тан показал универсальное летнее платье
Дочка Пугачевой и Галкина показала отцовский талант пародиста
Дочка Пугачевой и Галкина показала отцовский талант пародиста
Кравец поделилась деталями о своей новой работе
Кравец поделилась деталями о своей новой работе
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
Чоловік Олі Цибульської вийшов з тіні: хто він?
Чоловік Олі Цибульської вийшов з тіні: хто він?
Кто лучше защищен от повторного заражения COVID-19
Кто лучше защищен от повторного заражения COVID-19
Топ-5 мест для прогулок в Киеве от Натальи Могилевской
Топ-5 мест для прогулок в Киеве от Натальи Могилевской

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти