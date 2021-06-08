"Не хочу мати жодного стосунку". Від Лободи пішла продюсерка

Після погроз Філіпа Кіркорова Нателла Крапівіна заявила про припинення співпраці з українською зіркою LOBODA

Нателла Крапівіна залишає команду Світлани Лободи. Фото: instagram.com/natellakrapivina

Після публічної сварки з Філіпом Кіркоровим продюсерка Світлани Лободи Нателла Крапівіна оголосила, що припиняє співпрацю з українською попзіркою.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

"Все нескінченне кінець свій знаходить. Відсьогодні я більше не є продюсером Світлани Лободи і не хочу мати нічого спільного із шоу-бізнесом", – написала Крапівіна 8 червня, прикріпивши знімок зі своєю вже колишньою підопічною.

Сама Лобода вже побічно підтвердила слова своєї експродюсерки – продублировала публікацію Крапівіної в сториз. Пара співпрацювала понад 10 років.

Нагадаємо, що кілька днів тому Крапівіна різко висловилася про російський шоу-бізнес, назвавши учасників головної музичної премії РФ Муз-ТВ "цирком виродків". За її словами, їм до виступу Лободи "як "Роскосмосу" до Ілона Маска".

Крім того, вона зробила окремий випад на адресу Кіркорова, написавши, що таких, як він, "раніше на Кавказі розчленовували на шашлик". Артист з відповіддю не забарився – він пригрозив, що всій команді Лободи ці образи "ой як відгукнуться", а саму Крапівіну назвав "людиною подвійних стандартів", яка втрачає сприт.

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