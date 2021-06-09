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"Те розстріляти, то порізати на шашлики": друг Кіркорова Манукян здивований образами від Крапівіної

Сьогодні, 10:11

Колишній бойфренд Ольги Бузової Давид Манукян не став мовчати і слідом за попкоролем відповів продюсерці Світлани Лободи

Друг Філіпа Кіркорова Дава Манукян різко відреагував на коментар Нателли Крапівіної
Друг Філіпа Кіркорова Дава Манукян різко відреагував на коментар Нателли Крапівіної
Фото: instagram.com/natellakrapivina, instagram.com/dava_m

Схоже, у шоу-бізнесі назрів потужний скандал. Після того, як Філіп Кіркоров у своєму відеозверненні розгромив продюсерку Світлани Лободи Нателлу Крапівіну за образи, Нателла оголосила, що припиняє співпрацю зі Світланою і йде з шоу-бізнесу.

Передісторія

Все почалося з премії МУЗ-ТВ, на якій зібрався весь російський шоу-бізнес. На червоній доріжці заходу Філіп Кіркоров позував у компанії напівголих чоловіків і Дави Манукняна – блогера і ексбойфренда Ольги Бузової, з якої вони розлучилися не без скандалу.

Ніхто не знає, що сталося в кулуарах і чому Нателлу Крапівіну так обурила поява Дави поруч із Філіпом Бедросовичем, але під їхнім спільним фото в соцмережі продюсерка написала, що "таких на Кавказі розчленовують на шашлики".

Філіп Кіркоров, Даня Мілохін (блогер) і Давид Манукян на премії МУЗ-ТВ
Філіп Кіркоров, Даня Мілохін (блогер) і Давид Манукян на премії МУЗ-ТВ
Фото: instagram.com/fkirkorov

Та й загалом весь шоубіз Крапівіна назвала "цирком виродків", крім своєї вже експідопічної Світлани Лободи.

Зазначимо, що на МУЗ-ТВ цього року багато зірок дійсно відзначилися неординарними костюмами і вчинками: Бузова прибула на премію в клітці, Кіркоров виїхав на сцену в ковші, а Моргенштерн влаштував скандал з матюками.

Реакція Дави Манукяна

Дава Манукян (Давид Манукян), як і Філіп Кіркоров, не став відмовчуватися і теж відповів продюсерці.

"Чому так багато зла? Не подобається – не дивися! Людина вже систематично дозволяє собі висловлюватися на мою адресу в подібний спосіб. Те розстріляти, то порізати на шашлики!" – пише Давид.

Давид Манукян відреагував на слова Нателли Крапівіної
Давид Манукян відреагував на слова Нателли Крапівіної
Фото: скриншот

Зазначимо, що раніше в інтерв'ю Ксенії Собчак Нателла Крапівіна на запитання про Даву Манукяна сказала: "Як говорив мій дід: "Розстріляти".

В Instastories Давид також зізнався, що йому "подобається робити всілякі провокації", тому що "він така людина і мінятися не збирається".

Давид Манукян заявив, що йому подобається створювати провокації
Давид Манукян заявив, що йому подобається створювати провокації
Фото: instagram.com/dava_m

До речі, Філіп Кіркоров нещодавно створив ще один привід для обговорень, виставивши в Instagram своє напівголе фото з ретушшю.

Дивіться інтерв'ю Натели Крапівіної для Ксенії Собчак, де продюсерка пояснила своє ставлення до Дави Манукяна:

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скандал МУЗ-ТВ Філіп Кіркоров Нателла Крапівіна
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