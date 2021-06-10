Боднарчук о плагиате в номере Лободы на МУЗ-ТВ: Хотите быть замечены – обязательно кого-то процитируйте

Режиссер-постановщик уверен, что нет ничего плохого в том, чтобы вдохновляться работами других мастеров

Режиссер-постановщик номера Лободы на МУЗ-ТВ прокомментировал слухи о плагиате Фото: instagram.com/olegbodnarchuk

Украинский режиссер-постановщик и продюсер Олег Боднарчук, который в этом году создавал номера знаменитостей для российской премии МУЗ-ТВ (в том числе и для Светланы Лободы), прокомментировал слухи о плагиате в номере певицы.

В соцсетях многие подметили, что постановка Светланы и ее образ напоминали выступление беременной Бейонсе на премии "Грэмми" в 2017 году.

В своем Instagram-аккаунте он написал большой пост о том, что в шоу-бизнесе все повторяют и вдохновляются образами и идеями друг друга, поэтому никакого плагиата в номере Лободы нет. И вообще, раз зашла речь про западных артистов, то Бейонсе, к примеру, повторила образ Шер.

Олег Бондарчук сравнил образы Бейонсе и Шер Фото: instagram.com/olegbodnarchuk

"Самая главная истина в том, что если хотите быть замечены – обязательно кого-то процитируйте", – написал Боднарчук, отметив, что при этом "авторские приемы замечают реже".

По словам режиссера, сегодня одни и те же идеи рождаются параллельно и быстро. Олег также вспомнил скандал с номером Go_A на "Евровидении", где молодая девушка-режиссер обвинила создателей номера в краже ее идей.

"Она войдет в круговорот шоу-бизнесового колеса, ей станет легче. Я всегда студентам говорю, на первых этапах для уверенности просто необходимо повторить некоторые приемы мастеров, чтобы получить в руки ремесло. Есть мировые шедевры, которыми ты настолько восхищен, что просто за счастье к ним прикоснуться и внести что-то свое, что-то новое", – написал Боднарчук.

Отметим, что о плагиате в номере Светланы Лободы также упомянул и Филипп Киркоров в своем видеообращении продюсеру артистки, Нателле Крапивиной. Как вы знаете, между поп-королем и продюсером разгорелся большой скандал, начавшийся с комментариев Нателлы о премии МУЗ-ТВ и российском шоу-бизнесе.

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