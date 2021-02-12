Віктор Павлік на корпоративі виконав пісню забороненого в Україні російського виконавця: відео

Відео зняла дружина артиста

Не так давно дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова скаржилася, що через карантин немає концертів і у пари почалися фінансові проблеми . Але ситуація, схоже, стала налагоджуватися. Вчора Віктор Павлік виступив на корпоративі.

Виконати пісню – хороша ідея до Дня закоханих. Ну а якщо ви все ще в пошуках чогось особливого для свого коханого – тоді варто подивитися наші 14 креативних ідей до Дня святого Валентина.

У себе в Instastories дружина артиста, а за сумісництвом і його концертний директор Катерина Репяхова опублікувала відео, на якому артист співає для гостей. Все б нічого, але Віктор Павлик виконував пісню російського виконавця Юрія Антонова "Мечта сбывается".

Віктор Павлик виконав пісню Юрія Антонова Відео: instagram.com/repyahovakate

Варто зазначити, що в 2017 році Юрій Антонов потрапив до бази даних "Миротворця" за виступи в Криму.

Раніше Віктор Павлік пояснив, чому не допомагає своїй мамі.

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