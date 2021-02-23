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Віктор Павлік зізнався вагітній дружині, що закоханий у відому співачку

Сьогодні, 10:13

Співак згадав, як грав у боулінг з Лолітою

Віктор Павлік зізнався, що був закоханий у співачку Лоліту. Про це він розповів своїй вагітній дружині Катерині Репяховій. Нагадаємо, що минулого вечора пара розсекретила стать дитини.

В Instastories кохана Павліка опублікувала кілька відео, в яких Віктор Франкович ділиться спогадами, пов'язаними із відомою артисткою.

Скріншот: instagram.com/stories/repyahovakate

За словами Павліка, коли Репяховій було 3 роки, він разом із Лолітою грав в боулінг на набережній в Дніпрі. Тоді він був закоханий у співачку.

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"Я Лоліті зізнавався в коханні, коли ти ще в колисці лежала", – сказав Павлик дружині.

Він додав, що вони із зіркою в дуже хороших стосунках, і що багато років дружать.

Лоліта Мілявська народилася в Мукачево у творчій родині. Її батько 1974 року емігрував до Ізраїлю, а вона залишилася в Україні разом з мамою. Майбутня зірка вчилася у Львові, а потім переїхала до Києва. Зараз живе і працює в РФ.

Нагадаємо, що раніше співачка Лоліта різко висловилася про Крим і Донбас.

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