Вагітна дружина Павліка поскаржилася на жахливий сервіс за кордоном

Нині Катерина разом з мамою відпочивають в Єгипті

Вагітна дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова, яка нещодавно показала, де буде народжувати, вирушила з мамою на відпочинок в Єгипет.

У себе в InstaStories Катерина поскаржилася на сервіс у готелі. Їй не сподобалося, що мокрі рушники вона має нести в свій номер.

"Ми зараз йдемо з басейну, і будочка з рушниками просто закрита. Тому, будьте ласкаві, мокрі рушнички несіть у номер. Чудово", – сказала Репяхова.

Трохи пізніше вона обурилася, що на її Stories ніяк в готелі не відреагували.

"Знаєте, що мене обурює найбільше у всій цій ситуації? Що сервіс – взагалі його немає. І в будь-якому разі, я ж позначила готель, напевно, це якось має відстежуватися, але ніхто нічого не сказав, не запропонував", – сказала вона.

А нещодавно Катерина Репяхова в Instagram скаржилася на невихованих сусідів.

Раніше ми розповідали, що дружина Віктора Павліка похвалилася новим автомобілем.

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