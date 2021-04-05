Вагітна дружина Віктора Павліка показала секретне фото в прозорому боді

Катерина Репяхова поділилася кадром з недавньої фотосесії

Дружина відомого українського співака Віктора Павліка Катерина Репяхова недавно знялася в ніжній фотосесії. А тепер вона опублікувала ще один кадр, який раніше приховала від своїх підписників.

В Instastories Репяхова показала свою фотографію, яку їй на замовлення надрукували на полотні. Цей кадр Віктор Павлік та мати Катерини порадили їй не публікувати в соцмережах, щоб не викликати зайву увагу преси. Але дівчина вирішила мигцем показати фото підписникам. На знімку Репяхова позує в красивому чорному боді.

Скріншот: Instagram

У Катерини Репяхової і Віктора Павліка народиться син. Варто зазначити, що пара вже вибрала ім'я для малюка. Віктор і Катерина хочуть назвати хлопчика Михайлом. Вони зізналися, що, якби у них народилася дочка, то її назвали б Мішель – так сильно Катерині подобається це ім'я.

Нагадаємо, у відвертому інтерв'ю для програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" Віктор Павлік розповів, чому в старості буде розраховувати тільки на молоду дружину.

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