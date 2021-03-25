Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Павлік заявив, що в старості залишиться під опікою молодої дружини: Сподіваюся, не вижене мене

Сьогодні, 16:07

Артист сподівається, що в похилому віці зможе покластися на свою дружину

У відвертому інтерв'ю для програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" Віктор Павлік розповів, на честь кого він разом з дружиною Катериною назве свого сина, який скоро народиться, і чому в старості буде розраховувати тільки на молоду дружину – Катерину Репяхову, яка поскаржилася на зіпсований відпочинок в Єгипті.

У центрі уваги Віктор Павлік залишається досі. Однак на перший план вийшла не його співоча кар'єра, а стосунки з Катериною Репяховою. Дружина Віктора молодша за нього на двадцять дев'ять років і незабаром подружжя стане батьками. І що би що пара робила і як би себе не називала – постійно піддається хейту. Однак ні Катерина, ні Віктор не звертають на це уваги, а зосереджуються на власному щасті.

Віктор Павлик та Катерина Репяхова
Віктор Павлик та Катерина Репяхова
Фото: instagram.com/repyahovakate

"У нас повинен народитися маленький хлопчик. Уже навіть знаємо, яке ім'я йому дамо – Архангел Михайло. Катя з дитинства мріяла, коли у неї буде хлопчик, назве його Михайлом. Переді мною стоїть дуже велике завдання виховати його, поки я ще можу, поки я ще маю можливість. Нам під силу поставити на ноги. Єдине, що я розумію – коли йому буде 20, мені буде 75 років", – каже Віктор.

Зараз артист займається не тільки власною кар'єрою, а й допомагає дружині, яка заробляє на соціальних мережах. Однак виховувати дитину планують традиційним методом.

"Не думаю, що я кину кар'єру і буду займатися вихованням сина. Я бачу, Катя налаштована виховувати і бути з дитиною. І їй це не повинно заважати робити свою справу, ну а я поки бог дає – буду співати", – розповів артист.

Катерина Репяхова та Віктор Павлік
Катерина Репяхова та Віктор Павлік
Фото: instagram.com/repyahovakate

Більш того, співак зізнається – до роботи дружини ставиться серйозно.

"За інтернетом майбутнє. За YouTube-каналом, за Instagram майбутнє, – зазначив Віктор Павлік. – Я навіть не сумніваюся в тому, що настане такий час, коли я буду на утриманні у своєї дружини. Я сподіваюся, що вона мене не вижене з дому, а буде все-таки допомагати, утримувати і водити за ручку через дорогу".

Нагадаємо, вагітна дружина Віктора Павліка показала, де буде народжувати.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Віктор Павлік та його дружина розсекретили стать дитини: відео Віктор Павлік зізнався вагітній дружині, що закоханий у відому співачку Вагітна Репяхова і Павлік відпочивають в Єгипті: скільки коштує їхній номер в готелі
Віктор Павлік Катерина Репяхова
Реклама

Новини партнерів

Как приготовить полезную запеканку с цветной капустой и курицей
Как приготовить полезную запеканку с цветной капустой и курицей
«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним
«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним
Почему распался брак звезды "Кухни" с известным актером
Почему распался брак звезды "Кухни" с известным актером
Мишина ошарашила неожиданным признанием в карете "скорой помощи"
Мишина ошарашила неожиданным признанием в карете "скорой помощи"

Популярні статті

Сьогодні, 10:38Смачно

Рецепти на Песах: огляд традиційних єврейських страв з фото

Сьогодні, 05:57Психо

Гороскоп на сьогодні 25 березня: Діви і Терези, запасіться терпінням

Вчора, 19:43Смачно

Ви вмієте смажити по-справжньому смачну картоплю? 5 лайфхаків до застосування

Вчора, 18:33Смачно

Як приготувати торт "Наполеон" із заварним кремом

Вчора, 11:45Зірково

Не схожа на себе: знайшлися архівні фото Пугачової, де її взагалі не впізнати

23 березняЗірково

Що дивитися під час локдауну? Ось 5 мінісеріалів, від яких ми в захваті

23 березняМодно

Як правильно складати речі в шафі: 3 корисні ідеї

23 березняСмачно

Як приготувати пісне тісто для пиріжків і домашнього хліба

23 березняЗірково

Вагітна дружина Павліка обурена зіпсованим відпочинком в Єгипті

23 березняEvents

З днем народження: найкращі привітання у віршах, прозі і смс

23 березняЗірково

Дмитро Каднай розкрив секрет, як проходять репетиції на шоу "Маска"

23 березняEvents

Як прибрати іржу: залізно надійний спосіб

23 березняЗірково

Григорій Решетник натякнув, хто може стати новою "Холостячкой"

23 березняСмачно

Великий піст-2021: два рецепти супу-пюре з овочів

23 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 23 березня: у Овнів все відмінно з грошима, а Тельцям потрібно менше критикувати

22 березняСмачно

Як приготувати смачні рогалики: 7 найкращих рецептів

Новини партнерів

Тесто для круассанов: простой рецепт для новичков
Тесто для круассанов: простой рецепт для новичков
56-летняя Маша Распутина показала фигуру в крохотном бикини
56-летняя Маша Распутина показала фигуру в крохотном бикини
«Это бесконтрольность языка». Тина Кароль об Ольге Поляковой
«Это бесконтрольность языка». Тина Кароль об Ольге Поляковой
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд
Немецкие врачи назвали необычные признаки тромбоза вен
Немецкие врачи назвали необычные признаки тромбоза вен
6 знаков Зодиака, для которых 2021 год будет самым счастливым
6 знаков Зодиака, для которых 2021 год будет самым счастливым
Все в восторге: Ким Кардашьян снялась в комбинезоне без белья
Все в восторге: Ким Кардашьян снялась в комбинезоне без белья
Наділи наручники: що відомо про арешт Лариси Доліної
Наділи наручники: що відомо про арешт Лариси Доліної

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти