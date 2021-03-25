Павлік заявив, що в старості залишиться під опікою молодої дружини: Сподіваюся, не вижене мене

Артист сподівається, що в похилому віці зможе покластися на свою дружину

У відвертому інтерв'ю для програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" Віктор Павлік розповів, на честь кого він разом з дружиною Катериною назве свого сина, який скоро народиться, і чому в старості буде розраховувати тільки на молоду дружину – Катерину Репяхову, яка поскаржилася на зіпсований відпочинок в Єгипті.

У центрі уваги Віктор Павлік залишається досі. Однак на перший план вийшла не його співоча кар'єра, а стосунки з Катериною Репяховою. Дружина Віктора молодша за нього на двадцять дев'ять років і незабаром подружжя стане батьками. І що би що пара робила і як би себе не називала – постійно піддається хейту. Однак ні Катерина, ні Віктор не звертають на це уваги, а зосереджуються на власному щасті.

Віктор Павлик та Катерина Репяхова Фото: instagram.com/repyahovakate

"У нас повинен народитися маленький хлопчик. Уже навіть знаємо, яке ім'я йому дамо – Архангел Михайло. Катя з дитинства мріяла, коли у неї буде хлопчик, назве його Михайлом. Переді мною стоїть дуже велике завдання виховати його, поки я ще можу, поки я ще маю можливість. Нам під силу поставити на ноги. Єдине, що я розумію – коли йому буде 20, мені буде 75 років", – каже Віктор.

Зараз артист займається не тільки власною кар'єрою, а й допомагає дружині, яка заробляє на соціальних мережах. Однак виховувати дитину планують традиційним методом.

"Не думаю, що я кину кар'єру і буду займатися вихованням сина. Я бачу, Катя налаштована виховувати і бути з дитиною. І їй це не повинно заважати робити свою справу, ну а я поки бог дає – буду співати", – розповів артист.

Катерина Репяхова та Віктор Павлік Фото: instagram.com/repyahovakate

Більш того, співак зізнається – до роботи дружини ставиться серйозно.

"За інтернетом майбутнє. За YouTube-каналом, за Instagram майбутнє, – зазначив Віктор Павлік. – Я навіть не сумніваюся в тому, що настане такий час, коли я буду на утриманні у своєї дружини. Я сподіваюся, що вона мене не вижене з дому, а буде все-таки допомагати, утримувати і водити за ручку через дорогу".

Нагадаємо, вагітна дружина Віктора Павліка показала, де буде народжувати.

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