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Бен Аффлек збирається зробити пропозицію Джей Ло в день її народження – ЗМІ

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
24 червня, 17:49
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Після розставання з Алексом Родрігесом почали ходити чутки про возз'єднання Джей Ло з Беном Аффлеком. Пару не раз помічали в компанії один одного
Бен Аффлек збирається зробити пропозицію Джей Ло
Бен Аффлек збирається зробити пропозицію Джей Ло / Фото: Getty Images, instagram.com/jlo

У ЗМІ активно обговорюють, що Дженніфер Лопес і Бен Аффлек через 17 років знову разом. Не так давно знаменитостей сфотографували в Малібу , коли ті цілувалися за вечерею. Голлівудські зірки поки ніяк не коментують свої стосунки. Але джерело наближене до пари розповів виданню The Mirror, що зовсім скоро Джей Ло знову стане нареченою.

За інформацією джерела, Бен Аффлек хоче зробити Дженніфер Лопес пропозицію руки і серця в день її народження.

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес знову разом
Бен Аффлек і Дженніфер Лопес знову разом / Фото: Getty Images

"Бен хоче дати міцному кохання ще один шанс і планує зробити пропозицію на 52-й день народження співачки – 24 липня. Він не тільки планує весілля, а й збирається перевезти Джен в свій маєток в Лос-Анджелесі за 28 мільйонів фунтів стерлінгів", – розповіло джерело.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес і Бен Аффлек вже були заручені 17 років тому, проте розірвали заручини і розлучилися. Тоді причиною розставання назвали зайву увагу журналістів і папараці до пари, що дуже не подобалося Бену.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек в Парижі
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек в Парижі / Фото: Getty Images

Раніше в травні стало відомо, що артисти провели разом відпустку на гірськолижному курорті в Монтані. У квітні Лопес розірвала заручини з бейсболістом Алексом Родрігесом . У січні Аффлек розлучився з коханою актрисою Анною де Армас. Поки пара не підтвердила свої стосунки, але інсайдери запевняють, що офіційна новина про возз'єднання – це всього лише питання часу.

При цьому батько Бена Аффлека розповів, що йому нічого не відомо про возз'єднання його сина з Дженніфер Лопес.

Чому Джей Ло розлучилася з Алексом Родрігесом – дивіться в сюжеті програми "Зірковий шлях":

Серед залицяльників Дженніфер Лопес було чимало музикантів і акторів. Ми згадали найгучніші стосунки співачки.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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