Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

51-річна Дженніфер Лопес виглядає як копія свого батька на рідкому дитячому фото

Сьогодні, 12:54

Зірка вперше за довгий час показала спільні фото зі своїм батьком, Девідом Лопесом. На одному з фото співачка сфотографована ще малятком

Дженніфер Лопес з батьком
Дженніфер Лопес з батьком
Фото: instagram.com/jlo

Американська співачка і акторка Дженніфер Лопес показала шанувальникам рідкісні фотографії зі своїм татом. Так зірка вирішила висловити йому свою любов на честь Дня батька, в який багато зірок теж опублікувала фото зі своїми улюбленими татусями.

В Instagram-акаунті Джей Ло з'явилося кілька сімейних фото. Один знімок – архівний, на якому маленька Дженніфер сидить на руках у батька, а другий – зроблений вже в наш час. На обох знімках батько і його зіркова дочка разюче схожі. Особливо, на тому фото, де співачка ще дитина.

У публікації зірка дуже тепло відгукнулася про свого батька і свято.

"Папа, не вистачить слів, щоб описати те, що ти для мене значиш... Я люблю тебе завжди... усіма способами! Щасливого Дня батька – всім чудовим таткам, які щодня приходять до своїх малюків! Ви набагато більше нам потрібні, цінніші та улюбленіші, ніж ви, ймовірно, думаєте", – написала Дженніфер Лопес.

Шанувальники співачки визнали, що вона неймовірно схожа на свого батька. А публікація зірки зібрала понад пів мільйона лайків.

  • "Вау, ти виглядаєш прямо як він!"
  • Ти ніби його копія! "
Скріншот Instagram

Дженніфер Лопес народилася в небагатій родині пуерториканців в Нью-Йорку. Батько Дженніфер, Девід Лопес, деякий час працював у страховій компанії в нічну зміну, а потім почав працювати програмістом. Тим часом його дружина, мама Джей Ло, дбала про будинок і ростила дітей. У Дженніфер Лопес є дві сестри – Леслі та Лінда.

Джей Ло з дитинства займалася вокалом і танцями, але батьки не хотіли, щоб дівчинка будувала кар'єру артистки. Попри це вона успішно пройшла кастинг у фільм "Моя маленька дівчинка", бувши в випускному класі. З того часу Дженніфер загорілася мрією стати акторкою. У результаті всупереч протестам батьків юна артистка кинула навчання в університеті, пішла з дому і почала підробляти, щоб оплачувати квартиру.

Дивіться в сюжеті про багатодітні родини зірок:

Раніше Дженніфер Лопес і Бен Аффлек під час поцілунку потрапили в об'єктив папараці.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Фото дня. Зеленський зворушливо привітав свого батька Не нав'язувати свою думку і дозволяти помилятися: 2 поради щодо виховання дітей від популярних ведучих Син Олега Ляшка зробив свої перші кроки - зворушливе відео
Дженніфер Лопес День батька батьки зірок
Реклама

Новини партнерів

Жюльен с курицей и шампиньонами: рецепт приготовления пошагово
Жюльен с курицей и шампиньонами: рецепт приготовления пошагово
Разведенная Соломия Витвицкая призналась в неожиданном
Разведенная Соломия Витвицкая призналась в неожиданном
Заливако раскритиковали в Сети за откровенное фото бывшей жены
Заливако раскритиковали в Сети за откровенное фото бывшей жены
Джамала рассказала, как похудела на 6 кг и поделилась своим меню
Джамала рассказала, как похудела на 6 кг и поделилась своим меню

Популярні статті

Сьогодні, 11:31Зірково

Постер Памели Андерсон і вишневий торт: ТОП-10 фактів про іменинника принца Вільяма

Сьогодні, 06:20Events

День літнього сонцестояння: красиві привітання в листівках, віршах і смс

Вчора, 08:38Зірково

Все як у житті: Джанабаєва і Меладзе поскаржилися на будні батьків (відео)

Вчора, 07:50Events

Привітання з Трійцею: красиві вірші, картинки і смс

Вчора, 07:15Events

День медика-2021: привітання зі святом у прозі і віршах

Вчора, 06:30Events

Привітання з Трійцею-2021 в СМС і коротких віршах

Вчора, 05:45Events

Сьогодні День батька: привітання улюбленому татусеві

Вчора, 05:20Events

З Трійцею: картинки, привітання, вірші і смс

19 червняМодно

60-ті, блискітки або нюд? Вибираємо актуальний макіяж на випускний

19 червняЗірково

Як російський шоубіз гуляв на дні народження Максима Галкіна (відео)

19 червняЗірково

Пугачова вперше за довгий час заспівала на публіці: як зараз звучить голос співачки

19 червняEvents

Батьківські суботи: календар поминальних днів на 2021 рік

19 червняЗірково

Пугачова і Галкін пристрасно поцілувалися на очах у сотень гостей (відео)

19 червняЗірково

Опра Вінфрі відмовилася бути хрещеною дочки Меган Маркл і принца Гаррі

18 червняЕксклюзив

Чапкіса поховали поруч з Каденюком і Майбородою: фото могили хореографа

18 червняEvents

Троїцька батьківська субота-2021: чого в жодному разі не можна робити

Новини партнерів

Лопес блеснула своими знаменитыми бедрами в "неприличных" нарядах
Лопес блеснула своими знаменитыми бедрами в "неприличных" нарядах
Муж 72-летней Аллы Пугачевой показал свое "солнышко"
Муж 72-летней Аллы Пугачевой показал свое "солнышко"
Как не сорваться в пост: безумно вкусные постные блюда
Как не сорваться в пост: безумно вкусные постные блюда
"Скрывала", - солист "Иванушек" был тайным любовником Кароль
"Скрывала", - солист "Иванушек" был тайным любовником Кароль
Как выглядели звезды Голливуда на выпускном. Фото
Как выглядели звезды Голливуда на выпускном. Фото
Женя из «Сватов» выросла: как теперь выглядит актриса
Женя из «Сватов» выросла: как теперь выглядит актриса
Холостячка Злата Огневич рассказала, какие мужчины ее привлекают
Холостячка Злата Огневич рассказала, какие мужчины ее привлекают
Кому из знаков Зодиака улыбнется удача в этом году
Кому из знаков Зодиака улыбнется удача в этом году

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти