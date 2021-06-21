51-річна Дженніфер Лопес виглядає як копія свого батька на рідкому дитячому фото
Зірка вперше за довгий час показала спільні фото зі своїм батьком, Девідом Лопесом. На одному з фото співачка сфотографована ще малятком
Американська співачка і акторка Дженніфер Лопес показала шанувальникам рідкісні фотографії зі своїм татом. Так зірка вирішила висловити йому свою любов на честь Дня батька, в який багато зірок теж опублікувала фото зі своїми улюбленими татусями.
В Instagram-акаунті Джей Ло з'явилося кілька сімейних фото. Один знімок – архівний, на якому маленька Дженніфер сидить на руках у батька, а другий – зроблений вже в наш час. На обох знімках батько і його зіркова дочка разюче схожі. Особливо, на тому фото, де співачка ще дитина.
У публікації зірка дуже тепло відгукнулася про свого батька і свято.
"Папа, не вистачить слів, щоб описати те, що ти для мене значиш... Я люблю тебе завжди... усіма способами! Щасливого Дня батька – всім чудовим таткам, які щодня приходять до своїх малюків! Ви набагато більше нам потрібні, цінніші та улюбленіші, ніж ви, ймовірно, думаєте", – написала Дженніфер Лопес.
Шанувальники співачки визнали, що вона неймовірно схожа на свого батька. А публікація зірки зібрала понад пів мільйона лайків.
- "Вау, ти виглядаєш прямо як він!"
- Ти ніби його копія! "
Дженніфер Лопес народилася в небагатій родині пуерториканців в Нью-Йорку. Батько Дженніфер, Девід Лопес, деякий час працював у страховій компанії в нічну зміну, а потім почав працювати програмістом. Тим часом його дружина, мама Джей Ло, дбала про будинок і ростила дітей. У Дженніфер Лопес є дві сестри – Леслі та Лінда.
Джей Ло з дитинства займалася вокалом і танцями, але батьки не хотіли, щоб дівчинка будувала кар'єру артистки. Попри це вона успішно пройшла кастинг у фільм "Моя маленька дівчинка", бувши в випускному класі. З того часу Дженніфер загорілася мрією стати акторкою. У результаті всупереч протестам батьків юна артистка кинула навчання в університеті, пішла з дому і почала підробляти, щоб оплачувати квартиру.
Дивіться в сюжеті про багатодітні родини зірок:
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