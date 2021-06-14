Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Колишнього нареченого Дженніфер Лопес помітили в компанії його екс-дружини (фото)

Сьогодні, 16:05

Алекс Родрігес після розриву з Джей Ло приєднався до своєї колишньої Синтії Скертіс... щоб потренуватися. А не те, про що ви подумали

Алекс Родрігес приєднався до своєї екс-дружини Синтії Скертіс на тренуванні
Алекс Родрігес приєднався до своєї екс-дружини Синтії Скертіс на тренуванні
Фото: Getty Images

Алекс Родрігес, який в квітні розлучився із Дженніфер Лопес, довів, що колишні можуть стати хорошими партнерами в спортзалі. 45-річний бейсболіст опублікував фото з екс-дружиною – Синтією Скертіс. Разом вони тренувалися в рамках дев'ятитижневої фітнес-програми 54D.

"Синтія – мама світового класу для наших дівчаток", – написав у Instagram Алекс Родрігес. На відео Синтія обмотує ногу Алекса льодом після тренування.

Фото: instagram.com/arod

Читайте також:
Алекс Родрігес сподівається повернути Дженніфер Лопес, але вона задоволена розставанням з ним – ЗМІ

Алекс Родрігес (праворуч) опублікував Селфі з колишньою дружиною Синтией Скертіс (поруч з Алексом)
Алекс Родрігес (праворуч) опублікував Селфі з колишньою дружиною Синтией Скертіс (поруч з Алексом)
Фото: instagram.com/arod

Алекс і Синтія були одружені з 2002 по 2008 роки. У них є дві дочки – 16-річна Наташа і 13-річна Елла. Після розлучення пара залишилася в дружніх стосунках.

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес зустрічалися з 2017-го. У 2019 році баскетболіст зробив пропозицію співачці. Їхнє весілля мало відбутися у 2020 році, але було перенесене кілька разів через пандемію коронавірусу.

Після розриву з Алексом Родрігесом Дженніфер проводить час зі своїм колишнім – Беном Аффлеком. Вони відпочивали на гірськолижному курорті в Монтані, а після зірок вже кілька разів помічали в Лос-Анджелесі разом.

Як знаменитості переживають розставання, дивіться в сюжеті:

Раніше ми писали, що батько Бена Аффлека відповів на питання, разом чи його син із Дженніфер Лопес.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Алекс Родрігес здивований, що Джей Ло повернулася до колишнього. Він сподівався помиритися зі співачкою Дженніфер Лопес планувала оголосити про роман з Аффлеком після 17 років розлуки Вакарчук розлучився з дружиною через іншу жінку - ЗМІ
шоу-бізнес Дженніфер Лопес Алекс Родрігес романи зірок
Реклама

Новини партнерів

Беременная Осадчая решилась показать животик в модном бикини
Беременная Осадчая решилась показать животик в модном бикини
Незаметные признаки рака легких: на что обратить внимание
Незаметные признаки рака легких: на что обратить внимание
Как приготовить сытный вкусный суп для всей семьи
Как приготовить сытный вкусный суп для всей семьи
Леся Никитюк показала, как загорает в «жатом» купальнике
Леся Никитюк показала, как загорает в «жатом» купальнике

Популярні статті

Сьогодні, 16:30Здорово

Де в Києві можна здати донорську кров: список адрес в столиці

Сьогодні, 15:55Здорово

Що потрібно знати, перш ніж стати донором

Сьогодні, 13:55Фаново

Що подарувати батькові: ТОП-5 корисних ідей на свято

Сьогодні, 09:20Зірково

Молодша на 51 рік і багатша: що відомо про останню дружину Григорія Чапкіса

Сьогодні, 08:30Events

Всесвітній день донора крові: зустрічаємо свято дарування

Сьогодні, 06:50Психо

Гороскоп на сьогодні 14 червня для всіх знаків зодіаку: Леви, вас чекає не день, а бомба!

Сьогодні, 00:45Зірково

Не стало Григорія Чапкіса: все про чотирьох дружин знаменитого хореографа

Вчора, 23:21Зірково

Помер хореограф Григорій Чапкіс

Вчора, 09:27Зірково

7 найнесподіваніших розлучень знаменитостей за останні півроку

Вчора, 08:47Зірково

Скандал з авто Подкопаєвої: юрист вважає, що машина може належати чиновнику

12 червняСмачно

Який сир підходить вам найкраще за знаком зодіаку

12 червняЗірково

Помер син Євгена Моргунова – Бувалого з комедій Леоніда Гайдая

12 червняЗірково

Святослав Вакарчук оголосив про розлучення з дружиною: Наші дороги розійшлись

12 червняЗірково

Кейт Міддлтон носить браслет, який належав принцесі Діані (фото)

12 червняЗірково

alyona alyona засвітила груди на голій фотографії у ванні

11 червняСмачно

Харчо, солянка або вуха – який ви суп за знаком зодіаку

Новини партнерів

Михаил Заливако показал, как отдыхает с бывшей женой Богдана
Михаил Заливако показал, как отдыхает с бывшей женой Богдана
"Это хуже СПИДа": Стас Пьеха две недели жил в туалете
"Это хуже СПИДа": Стас Пьеха две недели жил в туалете
Тина Кароль, показывая свой дом, рассекретила, с кем живет
Тина Кароль, показывая свой дом, рассекретила, с кем живет
Модные платья сезона весна-лето 2021: топ-5 актуальных трендов
Модные платья сезона весна-лето 2021: топ-5 актуальных трендов
В сети показали фото 65-летней Долиной без фотошопа
В сети показали фото 65-летней Долиной без фотошопа
Полянский опубликовал stories, на котором они с Гросу целовались
Полянский опубликовал stories, на котором они с Гросу целовались
Хакеры показали личную переписку Леси Никитюк: много интересного
Хакеры показали личную переписку Леси Никитюк: много интересного
Смотрите, как Приходько изменилась за 9 лет
Смотрите, как Приходько изменилась за 9 лет

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти