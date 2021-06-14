Колишнього нареченого Дженніфер Лопес помітили в компанії його екс-дружини (фото)
Алекс Родрігес після розриву з Джей Ло приєднався до своєї колишньої Синтії Скертіс... щоб потренуватися. А не те, про що ви подумали
Алекс Родрігес, який в квітні розлучився із Дженніфер Лопес, довів, що колишні можуть стати хорошими партнерами в спортзалі. 45-річний бейсболіст опублікував фото з екс-дружиною – Синтією Скертіс. Разом вони тренувалися в рамках дев'ятитижневої фітнес-програми 54D.
"Синтія – мама світового класу для наших дівчаток", – написав у Instagram Алекс Родрігес. На відео Синтія обмотує ногу Алекса льодом після тренування.
Алекс і Синтія були одружені з 2002 по 2008 роки. У них є дві дочки – 16-річна Наташа і 13-річна Елла. Після розлучення пара залишилася в дружніх стосунках.
Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес зустрічалися з 2017-го. У 2019 році баскетболіст зробив пропозицію співачці. Їхнє весілля мало відбутися у 2020 році, але було перенесене кілька разів через пандемію коронавірусу.
Після розриву з Алексом Родрігесом Дженніфер проводить час зі своїм колишнім – Беном Аффлеком. Вони відпочивали на гірськолижному курорті в Монтані, а після зірок вже кілька разів помічали в Лос-Анджелесі разом.
Як знаменитості переживають розставання, дивіться в сюжеті:
Раніше ми писали, що батько Бена Аффлека відповів на питання, разом чи його син із Дженніфер Лопес.
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