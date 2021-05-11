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Алекс Родрігес здивований, що Джей Ло повернулася до колишнього. Він сподівався помиритися зі співачкою

Сьогодні, 16:21

Алекс Родрігес і Дженніфер Лопес розлучилися місяць тому, але спортсмен ще сподівався налагодити стосунки з екснареченою

Фото: Getty Images, instagram.com/arod

Алекс Родрігес відреагував на новину про спільну відпустку Дженніфер Лопес і Бена Аффлека. За інформацією інсайдерів, екскоханий Джей Ло не очікував такого повороту подій.

Як пише The Mirror з посиланням на свої джерела, Родрігес сподівався помиритися з Лопес. А розрив пари він вважав тимчасовими труднощами.

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес
Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес
Фото: AFP

"Алекс шокований тим, що Джей Ло рухається далі. Він дійсно думав, що вони впораються з труднощами і знову будуть разом. Він зв'язувався з нею, намагаючись призначити зустріч, але розмова була короткою. Вона не зацікавлена в продовженні спілкування, все скінчено", – поділилося джерело.

За словами інсайдера, Алекс розповів Дженніфер, що засмучений через її стосунки з Беном Аффлеком, але голлівудську красуню не цікавить думка екснареченого.

Раніше ми розповідали про найгучніші романи Дженніфер Лопес.

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