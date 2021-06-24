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Бен Аффлек собирается сделать предложение Джей Ло в день ее рождения – СМИ

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
24 июня, 17:49
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После расставания с Алексом Родригесом начали ходить слухи о воссоединении Джей Ло с Беном Аффлеком. Пару не раз замечали в компании друг друга
Бен Аффлек собирается сделать предложение Джей Ло
Бен Аффлек собирается сделать предложение Джей Ло / Фото: Getty Images, instagram.com/jlo

В СМИ активно обсуждают, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек спустя 17 лет снова вместе. Не так давно знаменитостей сфотографировали в Малибу, когда те целовались за ужином. Голливудские звезды пока никак не комментируют свои отношения. Но источник приближенный к паре рассказал изданию The Mirror, что совсем скоро Джей Ло снова станет невестой.

По информации источника, Бен Аффлек хочет сделать Дженнифер Лопес предложение руки и сердца в день ее рождения.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес снова вместе
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес снова вместе / Фото: Getty Images

"Бен хочет дать крепкой любви еще один шанс и планирует сделать предложение на 52-й день рождения певицы – 24 июля. Он не только планирует свадьбу, но и собирается перевезти Джен в свой особняк в Лос-Анджелесе за 28 миллионов фунтов стерлингов", – рассказал источник.

Напомним, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек уже были помолвлены 17 лет назад, однако разорвали помолвку и расстались. Тогда причиной расставания назвали излишнее внимание журналистов и папарацци к паре, что очень не нравилось Бену.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек в Париже
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек в Париже / Фото: Getty Images

Ранее в мае стало известно, что артисты провели вместе отпуск на горнолыжном курорте в Монтане. В апреле Лопес разорвала помолвку с бейсболистом Алексом Родригесом. В январе Аффлек расстался с возлюбленной актрисой Аной де Армас. Пока пара не подтвердила свои отношения, но инсайдеры уверяют, что официальная новость о воссоединение – это всего лишь вопрос времени.

При этом отец Бена Аффлека рассказал, что ему ничего не известно о воссоединение его сына с Дженнифер Лопес.

Почему Джей Ло рассталась с Алексом Родригесом – смотрите в сюжете программы "Зірковий шлях":

Среди ухажеров Дженнифер Лопес было немало музыкантов и актеров. Мы вспомнили самые громкие отношения певицы.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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