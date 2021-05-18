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Ані Лорак прокоментувала секс-скандал навколо Меладзе, який почався через неї

Сьогодні, 21:55

Співачка заявила, що її слова "перекрутили"

Ані Лорак
Ані Лорак
Фото: Скріншот з YouTube

Ані Лорак, яка раніше натякнула, що Костянтин Меладзе пропонував їй інтимні стосунки, тепер стверджує, що її слова "перекрутили". Після її заяви співачки Оля Полякова і Тетяна Найник зізналися, що продюсер їх домагався.

Лорак опублікувала в своєму Instagram-профілі пост, відключивши до нього коментарі і додавши відео з концерту "Творчий вечір Костянтина Меладзе", де вона виконує пісню "Я не можу без тебе".

, (@Anilorak)

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"Ми з вами живемо в епоху громадського осуду, де можна перекрутити і спотворити будь-яке слово. Так і сталося нещодавно, коли були зроблені неправильні висновки з мого інтерв'ю. Після чого почалася необґрунтоване публічне цькування людини, до якої я з повагою і любов'ю ставлюся – до великого композитора Костянтина Меладзе. Я прошу всіх вас залишити цю тему в спокої", – написала Ані Лорак.

Нагадаємо, що раніше екс-"ВІА Гра" Надія Мейхер зробила несподіване зізнання про контракт із Костянтином Меладзе.

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