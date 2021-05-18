Ані Лорак прокоментувала секс-скандал навколо Меладзе, який почався через неї
Співачка заявила, що її слова "перекрутили"
Ані Лорак, яка раніше натякнула, що Костянтин Меладзе пропонував їй інтимні стосунки, тепер стверджує, що її слова "перекрутили". Після її заяви співачки Оля Полякова і Тетяна Найник зізналися, що продюсер їх домагався.
Лорак опублікувала в своєму Instagram-профілі пост, відключивши до нього коментарі і додавши відео з концерту "Творчий вечір Костянтина Меладзе", де вона виконує пісню "Я не можу без тебе".
"Ми з вами живемо в епоху громадського осуду, де можна перекрутити і спотворити будь-яке слово. Так і сталося нещодавно, коли були зроблені неправильні висновки з мого інтерв'ю. Після чого почалася необґрунтоване публічне цькування людини, до якої я з повагою і любов'ю ставлюся – до великого композитора Костянтина Меладзе. Я прошу всіх вас залишити цю тему в спокої", – написала Ані Лорак.
Нагадаємо, що раніше екс-"ВІА Гра" Надія Мейхер зробила несподіване зізнання про контракт із Костянтином Меладзе.
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