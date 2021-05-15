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Приходько звинувачують у піарі на хвилі скандалу з Меладзе і Лорак

Сьогодні, 12:21

Анастасія Приходько напередодні висловилася про заяву Ані Лорак, яка зізналася, що відомий продюсер пропонував їй інтим

Вчора Анастасія Приходько висловила свою думку про скандал, який виник навколо відомого продюсера Костянтина Меладзе. Ані Лорак натякнула, що він пропонував їй інтимні стосунки в обмін на кар'єрне просування.

Приходько опублікувала у себе в Instagram пост, в якому прокоментувала ситуацію. Співачка написала, що вона не вела себе так, щоб хтось міг запропонувати їй інтим. Пізніше Приходько зізналася, що переживала не найкращі часи під час співпраці з її колишнім продюсером Костянтином Меладзе.

Вона також зробила ще одну публікацію, в якій пояснила свої слова: "Я не говорила конкретно про Лорак. Я свічку не тримала і мені не цікаво, що там було. Але, дует все ж був з Валерієм Меладзе і робота з ним була. Я не захищаю і не поливаю брудом нікого з фігурантів скандалу. Більш того, я не планувала до нього приєднуватися".

, (@Prykhodko_official)

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У соцмережі на пост Приходько відреагували досить бурхливо. Деякі користувачі звинуватили артистку в піарі, а деякі – підтримали:

  • "Не треба піаритися на імені Ані Лорак!"
  • "Із серії "А як же я! Мене забули!"
  • "Настюша, не вникай в це, ти найкраща і цим все сказано"
  • "Якщо не хотіла скандалу, не потрібно було коментувати нічого, а ви хотіли попіаритися на цьому"
Скріншот: instagram.com/prykhodko_official
Скріншот: instagram.com/prykhodko_official

Раніше екс-учасниця "ВІА Гри" Надя Мейхер захистила Меладзе в історії про домагання, а слова Полякової назвала жартом.

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