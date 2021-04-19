Мокра Ані Лорак подражнила шанувальників спекотними фото

Співачка відпочиває на Мальдівах і регулярно публікує звідти спокусливі знімки в купальниках

Ані Лорак вирішила звести з розуму своїх шанувальників. На чергових фотографіях, опублікованих в її Instargam-аккаунті, артистка позує стоячи у воді. На ній білий купальник, який обтягує пружні форми Кароліни.

"Я так люблю сонце", – пише 42-річна зірка в пості.

Ані Лорак

Фото: instagram.com/anilorak

Ані Лорак

Фото: instagram.com/anilorak

Фоловери Лорак написали дуже багато компліментів своїй улюблениці і засипали її емодзі вогню. "Ви любите сонце, а ми дуже любимо вас", "Це пожежа!", "Кароліна, яка ви красива", "Просто вогонь", – пишуть в коментарях користувачі соцмережі.

Раніше ми писали, що екс-чоловік Ані Лорак розлучився зі своєю дівчиною і повернувся до співачки. Їх разом бачили на вечірці у Філіпа Кіркорова. Мурат і Ані танцювали й часто обіймалися.

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