На мне просто зарабатывали деньги: Ани Лорак призналась, как усомнилась в чувствах бывшего возлюбленного Фалесы

Певица Ани Лорак рассказала о своих первых серьезных отношениях и почему она рассталась с Юрием Фалесой

Ани Лорак не часто говорит о своей личной жизни. Но она решила сделать исключение и в этот раз рассказала о гражданском браке с первым ее продюсером Юрием Фалесой. Артистка призналась, почему распался их союз.

В программе "Судьба человека" певица поделилась воспоминаниями, что продюсер заботился о ней и заставил поверить в свои силы. Они подписали контракт на десять лет, согласно которому она не могла выходить замуж и рожать детей до 25 лет. Тогда певица мечтала только о карьере.

Ани Лорак и Юрий Фалеса Фото: instagram.com/anilorak, facebook.com/falyosayuriy

Изначально их отношения носили только рабочий характер, но через время переросли в любовные.

"Этот человек заполнил все щелочки моей души. Он стал настоящим мужчиной. Причем он был женат, но там уже не было семьи. Он боялся меня потерять. Оградил меня даже от моих друзей, что мне не очень нравилось", – рассказала певица.

Артистка призналась, что начала сомневаться в чувствах Фалесы после случая, когда ей пришлось выступать с ангиной.

"У меня просто не было сил. Он заявил, что я артистка и мне надо собраться. И я подумала, любил ли он меня как человека. Или только как артистку. Я была просто объектом зарабатывания денег", – рассказала Лорак.

Ранее Юрий Фалеса рассказал о возможных концертах Ани Лорак в Украине.

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