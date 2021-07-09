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Ані Лорак не проти, якщо дочка стане артисткою – дивимося виступи зіркової спадкоємиці (відео)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
9 липня, 16:00
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Співачка Ані Лорак в одному зі своїх інтерв'ю розповіла, що її дочки подобається брати участь в різних зйомках. Вона не виключає, що Софія може стати артисткою
Ані Лорак не проти, якщо дочка піде по її стопах
Ані Лорак не проти, якщо дочка піде по її стопах / Фото: instagram.com/anilorak

Діти артистів часто йдуть по стопах батьків. Не виключає і Ані Лорак, яка нещодавно приїхала в Києві , що її дочка Софія може стати артисткою. Як зізналася співачка в інтерв'ю StarHit , вона підтримає таке рішення дочки.

Ані Лорак зазначила, що у 10-річної Софії вже є досвід участі в деяких проектах. Як додала Лорак, її дочки подобається знімальний процес.

Ані Лорак підтримає рішення дочки стати артисткою
Ані Лорак підтримає рішення дочки стати артисткою / Фото: instagram.com/anilorak

"Софії безумовно подобається сцена. Вона артистична, практично з пелюшок в центрі уваги, це не могло не позначитися. Вона грає в шкільному театрі, іноді їздить зі мною на гастролі, це дуже її надихає. Але, думаю, в цьому віці ще складно прийняти тверде рішення про майбутню професію. Якщо дочка захоче стати артисткою – відмовляти не стану ", – розповіла співачка.

У Мережі можна знайти деякі виступи дочки Ані Лорак.

Нещодавно, наприклад, Софія виконала пісню мами на вечірці свого хрещеного Філіпа Кіркорова.

Ось Софія разом з Ані Лорак співає пісню "Колыбельная медведицы":

Кілька років тому Ані Лорак разом з донькою взяли участь в одній з російських програм:

Раніше ми писали, що Ані Лорак возз'єдналася з ексчоловіком на святкуванні 10-річчя їх дочки.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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Проблема, яку підняла Ані Лорак, відома і вона існує. Ні для кого тут немає нічого нового. Те, що вона предметно натякнула на стосунки з продюсером, ні. Мені нічого не було з цього приводу відомо. Але я розуміла, що в шоу-бізнесі це є.

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