Ані Лорак виступила на російській "Жарі". Її номер ставив український режисер (відео)

Ані Лорак, яка приховує свої доходи в РФ, виступила на фестивалі "Жара", який днями відбувся в Москві. Співачка зізналася шанувальникам, що дуже довго готувалася до номерів, а їх було цілих три. Допомагав Ані Лорак український режисер Герман Нєнов, який спеціально прилетів з Києва.
А ми хочемо нагадати, що підготували календар літніх лайфхаків з ідеями для веселого і незабутнього відпочинку в цьому сезоні.
"Близько трьох місяців ми створювали унікальне шоу для кожної з пісень", – зазначила в Instagram-пості Лорак. Вона виконала пісні "Наполовину", "Раздетая" і "Зеркала".
Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:
Дивіться номер з піснею Ані Лорак – "Наполовину", який поставив Герман Нєнов:
Шанувальники Ані Лорак залишилися в захваті від її виступу:
- "Не можу надивитися, краще за кліп"
- "Вау! Дуже крутий номер! Шалено красиво!"
- "Просто шедевр. До мурашок"
На сцені "Жари" Ані Лорак виступила разом із Григорієм Лепсом та Філіпом Кіркоровим. Останньому нещодавно заборонили в'їзд на територію України через підтримку окупації Криму.
Український продюсер розповів про дружбу з Ані Лорак і про те, як він ставиться до її виступів у Росії:
Раніше ми писали, що Ані Лорак возз'єдналася з ексчоловіком на святкуванні 10-річчя їхньої дочки.