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Ані Лорак виступила на російській "Жарі". Її номер ставив український режисер (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
27 червня, 09:19
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Ані Лорак готувала цілих три номери для московського фестивалю. Їй допомагав український постановник Герман Нєнов
Ані Лорак виступила на фестивалі Спека в Москві
Ані Лорак виступила на фестивалі Спека в Москві / Фото: instagram.com/anilorak

Ані Лорак, яка приховує свої доходи в РФ, виступила на фестивалі "Жара", який днями відбувся в Москві. Співачка зізналася шанувальникам, що дуже довго готувалася до номерів, а їх було цілих три. Допомагав Ані Лорак український режисер Герман Нєнов, який спеціально прилетів з Києва.

А ми хочемо нагадати, що підготували календар літніх лайфхаків з ідеями для веселого і незабутнього відпочинку в цьому сезоні.

"Близько трьох місяців ми створювали унікальне шоу для кожної з пісень", – зазначила в Instagram-пості Лорак. Вона виконала пісні "Наполовину", "Раздетая" і "Зеркала".

Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:

Дивіться номер з піснею Ані Лорак – "Наполовину", який поставив Герман Нєнов:

Шанувальники Ані Лорак залишилися в захваті від її виступу:

  • "Не можу надивитися, краще за кліп"
  • "Вау! Дуже крутий номер! Шалено красиво!"
  • "Просто шедевр. До мурашок"
Скріншот з YouTube
Скріншот з YouTube

На сцені "Жари" Ані Лорак виступила разом із Григорієм Лепсом та Філіпом Кіркоровим. Останньому нещодавно заборонили в'їзд на територію України через підтримку окупації Криму.

Ані Лорак виступила разом з Кіркоровим і Лепсом
Ані Лорак виступила разом з Кіркоровим і Лепсом / Фото: instagram.com/anilorak

Український продюсер розповів про дружбу з Ані Лорак і про те, як він ставиться до її виступів у Росії:

Раніше ми писали, що Ані Лорак возз'єдналася з ексчоловіком на святкуванні 10-річчя їхньої дочки.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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