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Ані Лорак возз'єдналася з ексчоловіком на святкуванні 10-річчя їхньої дочки (фото)

Сьогодні, 15:30

Вчора, 9 червня, співачка Ані Лорак і її колишній чоловік влаштували доньці справжнє свято. Для цього Мурат Налчаджиоглу спеціально прилетів до Москви, щоб бути з родиною

Ексчоловік Ані Лорак приїхав на день народження дочки
Ексчоловік Ані Лорак приїхав на день народження дочки
Фото: instagram.com/anilorak, instagram.com/muratnalca

Від очей уважних шанувальників не сховалося те, що на дні народженні дочки Ані Лорак був присутній її колишній чоловік – батько Софії Мурат Налчаджиоглу. Зірковий тато поділився серією веселих фото і відео зі святкування в соцмережі. Це дало привід деяким шанувальникам знову подумати, що експодружжя знову разом.

У день народження дочки в Instagram-акаунті Мурата з'явилося відео Софії з TikTok. У ролику дівчинка приміряє сукню і знімає себе в дзеркалі.

"Спасибі тобі, Господи", – написав ексчоловік Ані Лорак.

A post shared by muratnalcaoglu (@muratnalca)

Потім Мурат обрадував сім'ю своїм приїздом до Москви. Батько не міг пропустити важливе свято своєї дочки. Для святкування Ані Лорак зібрала друзів і близьких Софії. А локацією став один з гарних закладів в Москві.

Ексчоловік Ані Лорак Мурат з дочкою на її день народження
Ексчоловік Ані Лорак Мурат з дочкою на її день народження
Фото: instagram.com/muratnalca

У кадр потрапив момент, коли Софії подарували ляльку її мрії.

Доньці Ані Лорак та Мурата подарували ляльку на день народження
Доньці Ані Лорак та Мурата подарували ляльку на день народження
Фото: instagram.com/anilorak

Зіркові батьки ділилися безліччю відео і фотографій в цей вечір.

Ані Лорак і її дочка Софія
Ані Лорак і її дочка Софія
Фото: instagram.com/anilorak

Чутки про возз'єднання Ані Лорак і її колишнього Мурата Налчаджиоглу з'явилися в цьому році. Подружжя почали все частіше помічати разом. У травні вони вирушили разом на відпочинок до Туреччини, а пару днів назад Мурат Налчаджиоглу прийшов на концерт Лорак. Хоч спільними фото колишні закохані воліють не ділитися, не виключено, що найближчим часом вони всіх здивують.

Нагадаємо, що Ані Лорак і Мурат Налчаджиоглу розлучилися у 2019 році. Їхній шлюб тривав 10 років, упродовж яких мільйони шанувальників співачки стежили за їхніми стосунками.

Дізнайтеся в ролику, про що зірки воліють замовчувати в соціальних мережах:

Раніше відомий шансоньє з Чернівців пояснив, чому насправді Ані Лорак поїхала в Росію.

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