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Ані Лорак запідозрили в несплаті податків. Прокуратура перевірить бізнес співачки

Сьогодні, 18:06

Прокуратура зацікавилася компанією ТОВ "Ані Лорак Продакшн", за допомогою якої артистка веде свою концертну діяльність

Прокуратура розпочала роботу у справі Ані Лорак про несплату податків
Прокуратура розпочала роботу у справі Ані Лорак про несплату податків
Фото: instagram.com/anilorak

У Ані Лорак знову проблеми з бізнесом в Росії. Прокуратура зацікавилася доходом співачки і тепер компанію артистки чекає перевірка. Про це повідомляє Telegram-канал "Звездач"

Так як суми внесків компанії не відповідають заробітку співачки, депутат Держдуми Тамара Плетньова ініціювала перевірку ТОВ "Ані Лорак Продакшн", за допомогою якої артистка вела свою концертну діяльність,

"Оскільки прокурорам дано" зелене світло "на проведення перевірки на найвищому рівні, можна не сумніватися, що вони проведуть якісне розслідування", – заявила Плетньова. ⠀

Ані Лорак
Ані Лорак
Фото: instagram.com/anilorak

Зазначається, що формально на рахунок компанії від концертної діяльності за 2019 рік надійшло 165 тисяч рублів (2 тисячі доларів). В цей же час співачка розповідала, що за один концерт отримує приблизно 3,5 мільйона рублів (48 тисяч доларів). А до пандемії у співачки було не менше 60 концертів на рік.

Нагадаємо, компанію співачки вже хотіли закрити в Росії, але співачці вдалося відстояти свій бізнес.

Раніше в ЗМІ ходили чутки, що у співачки почалися проблеми з бізнесом через скандал з Костянтином Меладзе. Ані Лорак натякнула, що Костянтин Меладзе пропонував їй інтимні стосунки в обмін на просування по кар'єрних сходах. Слідом за нею Оля Полякова заявила, що теж отримувала таку пропозицію від Меладзе. Трохи пізніше екссолістка "ВІА Гри" Тетяна Найник в ефірі одного з російських шоу розповіла, що продюсер розпускав руки і робив натяки на можливість близьких відносин.

Ані Лорак
Ані Лорак
Фото: instagram.com/anilorak

Трохи пізніше Ані Лорак спростувала свої слова і заявила, що журналісти все перекрутили.

Зазначимо, сам Костянтин Меладзе ніяк не відреагував на слова Ані Лорак.

Дивіться в сюжеті, у кого ще з зірок були проблеми з законом:

Раніше Ані Лорак не прийшла на одну з російських премій.

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