Ані Лорак приїхала до Києва і планує випустити пісню українською мовою

Популярна співачка Ані Лорак, чию зовнішність недавно обговорювали в Мережі , разом зі своєю донькою Софією приїхала до Києва. Про це співачка розповіла у себе в Instagram.
У InstaStories Ані Лорак поділилася що приїхала в улюблене місто Київ, а через деякий час опублікувала фото.
"Місто натхнення! Ми знову готуємо бомбу в турборежимі. Як думаєте, що вас чекає? "- підписала знімок артистка, зазначивши місце розташування Київ.
Підписники зраділи приїзду Ані Лорак і в коментарях стали цікавитися, чи варто чекати концертів співачки в Україні. Артистка не стала відповідати на це питання, але розповіла про плани випустити пісню українською мовою.
- "Чекаю концерт в Києві"
- "Чекаємо концерт в Києві. Кароліна, ну коли ж"
- "Всеукраїнський концерт"
Варто зазначити, співачка вважає за краще працювати з українськими режисерами. Не так давно Ані Лорак виступила на фестивалі "Жара" в Москві. Номери для музичного фестивалю їй ставив український режисер Герман Ненов.
Також кліп на пісню "Роздягнена" знімала український режисер Катя Царик
Український продюсер розповів про дружбу з Ані Лорак і про те, як він ставиться до її виступів в Росії:
Раніше ми писали, що Ані Лорак возз'єдналася з ексчоловіком на святкуванні 10-річчя їх дочки.