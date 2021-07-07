Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Топ-новина

Відповідь Полякової

Спецтема

Камінг-аут MELOVIN

Топ-новина

Сталлоне - 75!

Спецтема

Atlas Weekend

Спецтема

Найдорожче

Спецтема

Канни-2021
СЬОГОДНІ Lifestyle Новини шоу бізнесу

Ані Лорак приїхала до Києва і планує випустити пісню українською мовою

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
7 липня, 07:39
Копіювати лінк
Співачка Ані Лорак зазначила, що приїхала в своє улюблене місто і готує для шанувальників багато сюрпризів
Ані Лорак приїхала до Києва
Ані Лорак приїхала до Києва / Фото: instagram.com/anilorak

Популярна співачка Ані Лорак, чию зовнішність недавно обговорювали в Мережі , разом зі своєю донькою Софією приїхала до Києва. Про це співачка розповіла у себе в Instagram.

У InstaStories Ані Лорак поділилася що приїхала в улюблене місто Київ, а через деякий час опублікувала фото.

"Місто натхнення! Ми знову готуємо бомбу в турборежимі. Як думаєте, що вас чекає? "- підписала знімок артистка, зазначивши місце розташування Київ.

Ані Лорак в Києві
Ані Лорак в Києві / Фото: instagram.com/anilorak

Підписники зраділи приїзду Ані Лорак і в коментарях стали цікавитися, чи варто чекати концертів співачки в Україні. Артистка не стала відповідати на це питання, але розповіла про плани випустити пісню українською мовою.

  • "Чекаю концерт в Києві"
  • "Чекаємо концерт в Києві. Кароліна, ну коли ж"
  • "Всеукраїнський концерт"

Варто зазначити, співачка вважає за краще працювати з українськими режисерами. Не так давно Ані Лорак виступила на фестивалі "Жара" в Москві. Номери для музичного фестивалю їй ставив український режисер Герман Ненов.

Також кліп на пісню "Роздягнена" знімала український режисер Катя Царик

Український продюсер розповів про дружбу з Ані Лорак і про те, як він ставиться до її виступів в Росії:

Раніше ми писали, що Ані Лорак возз'єдналася з ексчоловіком на святкуванні 10-річчя їх дочки.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Показати ще
Чи підтримуєте камінг-аут MELOVIN?
Реклама
Хронометраж
6 - 18 червня

Стартував 74-й Каннський кінофестиваль

Перші гості червоної доріжки
Цитата дня

"У цей самий час таке кохання не визнається кимось, блокується та просто не випускається в ефір. Невже боротьба за власні права та свободи повинна мати цензуру? Якщо ні, то я беззаперечно підтримую вас. А якщо так, то я не впевнений, що хочу існувати в такому майбутньому України"

MELOVIN співак, композитор
Cкандальне відео поцілунків MELOVIN
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
Лайфхак дня
Як реанімувати букет квітів
Хакнути
Спецпроект
Календар лайфхаків
Липень
Лайфхаки за календарем
SHOW MUST GO ON

Каннський кінофестиваль

6 — 17 липня

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня
тест
Впізнаєш зірку за її модним образом?
Спробувати
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
4 - 10 липня
Читати гороскоп
Перший сольний
Концерт ONUKA
27 серпня / 19:00
Детальніше про сольник
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Вечеря за ₴200 000 в Києві
За що такі гроші?
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Їсти овочі щодня
Чому це важливо?
Гороскоп
Твій гороскоп на липень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Гороскоп
Найнебезпечніші серед знаків зодіаку
Дізнатись хто?

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти