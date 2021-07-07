Ані Лорак приїхала до Києва і планує випустити пісню українською мовою

Співачка Ані Лорак зазначила, що приїхала в своє улюблене місто і готує для шанувальників багато сюрпризів

Ані Лорак приїхала до Києва / Фото: instagram.com/anilorak

Популярна співачка Ані Лорак, чию зовнішність недавно обговорювали в Мережі , разом зі своєю донькою Софією приїхала до Києва. Про це співачка розповіла у себе в Instagram.

У InstaStories Ані Лорак поділилася що приїхала в улюблене місто Київ, а через деякий час опублікувала фото.

"Місто натхнення! Ми знову готуємо бомбу в турборежимі. Як думаєте, що вас чекає? "- підписала знімок артистка, зазначивши місце розташування Київ.

Ані Лорак в Києві / Фото: instagram.com/anilorak

Підписники зраділи приїзду Ані Лорак і в коментарях стали цікавитися, чи варто чекати концертів співачки в Україні. Артистка не стала відповідати на це питання, але розповіла про плани випустити пісню українською мовою.

"Чекаю концерт в Києві"

"Чекаємо концерт в Києві. Кароліна, ну коли ж"

"Всеукраїнський концерт"

Варто зазначити, співачка вважає за краще працювати з українськими режисерами. Не так давно Ані Лорак виступила на фестивалі "Жара" в Москві. Номери для музичного фестивалю їй ставив український режисер Герман Ненов.

Також кліп на пісню "Роздягнена" знімала український режисер Катя Царик

Український продюсер розповів про дружбу з Ані Лорак і про те, як він ставиться до її виступів в Росії:

Раніше ми писали, що Ані Лорак возз'єдналася з ексчоловіком на святкуванні 10-річчя їх дочки.