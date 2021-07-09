Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Канны-2021

Премьера от Оли

Киркоров о MELOVIN

Atlas Weekend

Самое дорогое

Где отдохнуть
СЕГОДНЯ Lifestyle Новости шоу бизнеса

Ани Лорак не против, если дочь станет артисткой – смотрим выступления звездной наследницы (видео)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
9 июля, 16:00
Копировать ссылку
Певица Ани Лорак в одном из своих интервью рассказала, что ее дочери нравится принимать участие в разным съемках. Она не исключает, что София может стать артисткой
Ани Лорак не против, если дочь пойдет по ее стопам
Ани Лорак не против, если дочь пойдет по ее стопам / Фото: instagram.com/anilorak

Дети артистов часто идут по стопам родителям. Не исключает Ани Лорак, которая недавно приехала в Киеве, что ее дочь София может стать артисткой. Как призналась певица в интервью StarHit, она поддержит такое решение дочери.

Ани Лорак отметила, что у 10-летней Софии уже есть опыт участия в некоторых проектах. Как добавила Лорак, ее дочери нравится съемочный процесс.

Ани Лорак поддержит решение дочери стать артисткой
Ани Лорак поддержит решение дочери стать артисткой / Фото: instagram.com/anilorak

"Софии определенно нравится сцена. Она артистична, практически с пеленок в центре внимания, это не могло не сказаться. Она играет в школьном театре, иногда ездит со мной на гастроли, это очень ее вдохновляет. Но, думаю, в этом возрасте еще сложно принять твердое решение о будущей профессии. Если дочь захочет стать артисткой — отговаривать не стану", – рассказала певица.

В Сети можно найти некоторые выступления дочери Ани Лорак.

Недавно, например, София исполнила песню мамы на вечеринке своего крестного Филиппа Киркорова.

Вот София вместе с Ани Лорак поет песню "Колыбельная медведицы":

Несколько лет назад Ани Лорак вместе с дочерью приняли участие в одной из российских программ:

Ранее мы писали, что Ани Лорак воссоединилась с экс-супругом на праздновании 10-летия их дочки.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Лайфхак дня
Уникальное место для фотосессии в лаванде
Хакнуть
Канны набирают обороты
6 - 18 июля

Мюзикл о любви открыл фестиваль

Рассказываем о чем фильм "Аннетт"
Цитата дня

Проблема, которую подняла Ани Лорак, известна и она существует. Ни для кого здесь нет ничего нового. То, что она предметно намекнула об отношениях с продюсером, нет. Мне ничего не было на этот счет известно. Но я понимала, что в шоу-бизнесе это есть.

Ирина Меладзе экс-супруга Валерия Меладзе
Что еще сказала Ирина
Белла Хадид на красной дорожке Канн-2021
Спецпроект
Календарь лайфхаков
Июль
Лайфхаки по календарю
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
4 - 10 июля
Читать гороскоп
Первый сольный
Концерт ONUKA
27 августа / 19:00
Детальнее про сольник
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ужин за ₴200 000 в Киеве
За что такие деньги?
тест
Угадаешь звезду по модному образу?
Попробовать
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Делать скраб для тела
Почему это важно?
Гороскоп
Твой гороскоп на июль
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Гороскоп
Самые опасные среди знаков зодиака
Узнать кто?
Последние новости

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять