Ани Лорак не против, если дочь станет артисткой – смотрим выступления звездной наследницы (видео)

Певица Ани Лорак в одном из своих интервью рассказала, что ее дочери нравится принимать участие в разным съемках. Она не исключает, что София может стать артисткой

Ани Лорак не против, если дочь пойдет по ее стопам / Фото: instagram.com/anilorak

Дети артистов часто идут по стопам родителям. Не исключает Ани Лорак, которая недавно приехала в Киеве, что ее дочь София может стать артисткой. Как призналась певица в интервью StarHit, она поддержит такое решение дочери.

Ани Лорак отметила, что у 10-летней Софии уже есть опыт участия в некоторых проектах. Как добавила Лорак, ее дочери нравится съемочный процесс.

Ани Лорак поддержит решение дочери стать артисткой / Фото: instagram.com/anilorak

"Софии определенно нравится сцена. Она артистична, практически с пеленок в центре внимания, это не могло не сказаться. Она играет в школьном театре, иногда ездит со мной на гастроли, это очень ее вдохновляет. Но, думаю, в этом возрасте еще сложно принять твердое решение о будущей профессии. Если дочь захочет стать артисткой — отговаривать не стану", – рассказала певица.

В Сети можно найти некоторые выступления дочери Ани Лорак.

Недавно, например, София исполнила песню мамы на вечеринке своего крестного Филиппа Киркорова.

Вот София вместе с Ани Лорак поет песню "Колыбельная медведицы":

Несколько лет назад Ани Лорак вместе с дочерью приняли участие в одной из российских программ:

Ранее мы писали, что Ани Лорак воссоединилась с экс-супругом на праздновании 10-летия их дочки.