Ексчоловік Ані Лорак прийшов на її концерт після чуток про возз'єднання

Ані Лорак і Мурат Налчаджиоглу прожили в шлюбі 10 років. Пара розлучилася після численних зрад бізнесмена

Колишній чоловік Ані Лорак прийшов на її концерт Фото: instagram.com/anilorak, instagram.com/muratnalca

Не перший день в Мережі обговорюють возз'єднання Ані Лорак з її ексчоловіком Муратом Налчаджиоглу. Сама співачка спростовує чутки і зазначає, що їм просто вдалося налагодити хороші стосунки після розлучення. Днями Ані Лорак дала концерт в одному із заміських комплексів Москви. Був присутній на концерті і ексчоловік співачки з їхньою спільною дочкою Софією.

Спільних фото пари немає, але на сторінці Софії в Instagram з'явилося відео із заходу – в кадр потрапив і Мурат.

Уважні підписники відразу ж знову заговорили про возз'єднання сім'ї.

"Яка гарна сім'я! Київ вас чекає!"

"Рада, що мама з татом разом, ви сім'я! Ура! Софія – красуня!"

До слова, після розлучення ексчоловік співачки раніше на її концертах не був помічений.

Варто зазначити, що заради цього концерту Ані Лорак пропустила музичну премію МУЗ-ТВ . Між іншим, нещодавно співачка була відсутня і на премії RU.TV, хоча її виступ організатори анонсували.

Зовсім скоро у дочки Ані Лорак та Мурата Налчаджиоглу Софії день народження. Їй виповниться 10 років. Не виключено, що співачка влаштує велике свято для доньки, і, звичайно ж, тато Софії не пропустить цей захід.

Нагадаємо, в цьому році Мурат і Ані Лорак з'явилися на одному зі світських заходів у Москві. Через деякий час експодружяя разом було на вечірці Філіпа Кіркорова.

Ані Лорак з колишнім чоловіком Муратом і донькою Софією Фото: Instagram

Зазначимо, не так давно в Мережі заговорили про спільний відпочинок Ані Лорак та Мурата з донькою Софією в Турції. Приводом для чуток стали фото з однієї і тієї ж локації.

Співачка нещодавно відповіла на питання, що зараз відбувається в її особистому житті. Ані Лорак зізналася, що закохана, але більше нічого не стала коментувати.

Як зірки переживають розставання – дивіться в сюжеті:

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