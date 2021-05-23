Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Ані Лорак не прийшла на музичну премію в Москві. У Мережі вважають, що винен Меладзе

Сьогодні, 14:40

Співачка Ані Лорак не з'явилася на музичній премії RU.TV. Хоч раніше організатори анонсували її виступ

Ані Лорак
Ані Лорак
Фото: instagram.com/anilorak

Вчора співачка Ані Лорак повинна була виступати на премії RU.TV в Москві. Однак артистка вперше за кілька років не прийшла на музичну премію. Деякі шанувальники знаменитості пов'язують це з недавніми звинуваченнями артистки на адресу продюсера Костянтина Меладзе. Розповідаємо, що про це відомо.

Ані Лорак була номінована в категорії "Краща співачка", так само на Instagram-сторінці музичного каналу анонсували виступ артистки на премії.

У Мережі в коментарях під останнім постом співачки стали писати, чи з'явиться вона на музичній премії RU.TV, але Ані Лорак вирішила не відповідати на ці питання.

Пізніше на сторінці RU.TV багато стали цікавитися, чому на премії не було Ані Лорак. Організатори вирішили зберігати мовчання. У Мережі вважають, що Костянтин Меладзе міг якось на це вплинути.

Варто зазначити, що в попередні роки Ані Лорак виступала на премії та перемагала в деяких номінаціях.

Ось, наприклад, в 2019 році співачка виконала свою пісню "Я тебя ждала"

А в 2018 році концертне шоу Ані Лорак DIVA на премії RU.TV визнали найкращим. До речі, тоді переможця оголошував Валерій Меладзе.

Раніше ми розповідали, що у Ані Лорак почалися проблеми з бізнесом.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Кіркоров назвав Лорак своїм улюбленим протеже на Євробаченні: Це моя сім'я і мій друг Продюсер Повалій - про секс-скандал Лорак з Меладзе: Це ж не було зґвалтування? Приходько звинувачують у піарі на хвилі скандалу з Меладзе і Лорак Ані Лорак судитиме в новому російському шоу. Разом з нею - Меладзе і Кіркоров
ані лорак Костянтин Меладзе
Реклама

Новини партнерів

Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
Звезда рестлинга захотела сняться для Playboy: фото спортсменки
Звезда рестлинга захотела сняться для Playboy: фото спортсменки
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
Три рецепта полезных чипсов, которые понравятся детям
Три рецепта полезных чипсов, которые понравятся детям

Популярні статті

Сьогодні, 12:53Зірково

Настя Каменських і Потап відзначають річницю весілля! Історія роману, який вони приховували роками

Сьогодні, 09:51Зірково

Чому всі божеволіють від соліста гурту Måneskin, який переміг на Євробаченні-2021

Сьогодні, 02:24Зірково

Go_A — п'яті! Відео виступу України у фіналі Євробачення-2021

Сьогодні, 02:07Зірково

Як голосували в фіналі Євробачення-2021: турнірна таблиця

Вчора, 10:50Фаново

День Миколи Чудотворця: прикмети і чого не можна робити цього дня

Вчора, 06:51Психо

Гороскоп на сьогодні 22 травня для всіх знаків зодіаку: Риби, вас чекає романтичне знайомство!

Вчора, 01:04Зірково

Юля Зайка про фінал Холостяка: Серце розірвалося, як кулька, в яку встромили кинджал

Вчора, 00:32Зірково

Холостяк-11: що відомо про переможницю проєкту – Анну Богдан

Вчора, 00:03Зірково

Анна Богдан стала переможницею проєкту Холостяк-11

21 травняСмачно

Ваша спеція за гороскопом – дізнайтеся, чим саме вам треба приправляти їжу

21 травняЗірково

Сосєдов про Примадонну: Пугачова всім набридла, як собака – і Кіркорову, і мені

21 травняЗірково

Після другого півфіналу Євробачення букмекери змінили ставки. Україну посунула Швейцарія

21 травняЗірково

Він врятував мене: розлучена Аліна Гросу підтвердила роман з російським актором

21 травняМодно

Олена Зеленська вийшла в світ в улюбленому вбранні голлівудських зірок – білому брючному костюмі

20 травняЗірково

Go_A принесли Україні новий рекорд на Євробаченні-2021

20 травняСмачно

15 секретів ідеального домашнього печива. Один з них – не треба надто інтенсивно замішувати тісто

Новини партнерів

Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
Что носить весной 2021: Андре Тан назвал главные хиты сезона
Что носить весной 2021: Андре Тан назвал главные хиты сезона
Котлеты из картофеля по-киевски: рецепт вкусного обеда
Котлеты из картофеля по-киевски: рецепт вкусного обеда
Блюда из остатков картофельного пюре. Три рецепта
Блюда из остатков картофельного пюре. Три рецепта
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Олег Винник рассказал о страшной аварии
Олег Винник рассказал о страшной аварии
Кароль впервые призналась об отношениях с Даном Баланом
Кароль впервые призналась об отношениях с Даном Баланом
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти