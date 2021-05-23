Ані Лорак не прийшла на музичну премію в Москві. У Мережі вважають, що винен Меладзе

Співачка Ані Лорак не з'явилася на музичній премії RU.TV. Хоч раніше організатори анонсували її виступ

Ані Лорак Фото: instagram.com/anilorak

Вчора співачка Ані Лорак повинна була виступати на премії RU.TV в Москві. Однак артистка вперше за кілька років не прийшла на музичну премію. Деякі шанувальники знаменитості пов'язують це з недавніми звинуваченнями артистки на адресу продюсера Костянтина Меладзе. Розповідаємо, що про це відомо.

Ані Лорак була номінована в категорії "Краща співачка", так само на Instagram-сторінці музичного каналу анонсували виступ артистки на премії.

У Мережі в коментарях під останнім постом співачки стали писати, чи з'явиться вона на музичній премії RU.TV, але Ані Лорак вирішила не відповідати на ці питання.

Пізніше на сторінці RU.TV багато стали цікавитися, чому на премії не було Ані Лорак. Організатори вирішили зберігати мовчання. У Мережі вважають, що Костянтин Меладзе міг якось на це вплинути.

Варто зазначити, що в попередні роки Ані Лорак виступала на премії та перемагала в деяких номінаціях.

Ось, наприклад, в 2019 році співачка виконала свою пісню "Я тебя ждала"

А в 2018 році концертне шоу Ані Лорак DIVA на премії RU.TV визнали найкращим. До речі, тоді переможця оголошував Валерій Меладзе.

Раніше ми розповідали, що у Ані Лорак почалися проблеми з бізнесом.

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