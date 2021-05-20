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Продюсер Повалій – про секс-скандалі Лорак з Меладзе: Це ж не було зґвалтування?

Сьогодні, 20:01

Продюсер і чоловік Таїсії Повалій вважає, що подібні пропозиції особистого характеру мають місце бути не тільки в шоу-бізнесі. Однак, на думку продюсера, від будь-якої пропозиції можна відмовитися

Продюсер Таїсії Повалій про скандал Ані Лорак і Кості Меладзе
Продюсер Таїсії Повалій про скандал Ані Лорак і Кості Меладзе
Фото: instagram.com/lihuta_love_povaliy

Продюсер Таїсії Повалій Ігор Ліхута відреагував на скандал з Ані Лорак, яка нещодавно натякнула на інтимні пропозиції Костянтина. Ця новина викликала справжню сенсацію серед зірок, а Оля Полякова та екссолістка "ВІА Гри" навіть підтвердили харрасмент з боку продюсера. Однак Ігор Ліхута вважає, що те, що сталося – особиста справа Лорак і Меладзе.

В ефірі програми "Позаочі", яка була опублікована на YouTube-каналі "Інтера", продюсер Таїсії Повалій сказав, що від пропозицій завжди можна відмовитися.

"Тут, власне, ситуація яка... Це ж не було зґвалтування? Я не сумніваюся, що Ані Лорак велика артистка, я до неї ставлюся з повагою, але якщо є пропозиція – пропозиція – то ти маєш право відмовитися і йти іншою дорогою. Це їхні особисті взаємини – між Кароліною, Ані Лорак та Костянтином Меладзе. І тільки їм двом вирішувати", – сказав Ігор Ліхута.

Але, на думку продюсера Повалій, подібне може зустрітися в усіх сферах, не тільки в шоу-бізнесі.

"Говорити, що це характерно тільки для шоу-бізнесу, я б не став. У будь-якому бізнесі є бруд, злочини", – заявив продюсер.

При цьому Ігор зізнався, що навіть його дружині Таїсії Повалій надходили подібні пропозиції, але від кого саме – розкривати він не хоче. Однак, як зазначив Ігор, він завжди був поруч, адже він є її продюсером.

Нагадаємо, що кілька днів тому Ані Лорак попросила залишити Меладзе в спокої.

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Джерело: instagram.com/lihuta_love_povaliy
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