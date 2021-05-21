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Податкова розпочала ліквідацію компанії Ані Лорак в Росії – ЗМІ

Сьогодні, 18:28

Раніше ФПС Росії намагалася розібратися, звідки у артистки кілька мільйонів доларів, які пішли на створення масштабного концертного шоу DIVA

Ані Лорак
Ані Лорак
Фото: instagram.com/anilorak

Не так давно стало відомо, що до компанії Ані Лорак ТОВ "Ані Лорак Продакшн" виникли претензії з боку Федеральної податкової служби Росії . А тепер, як повідомляє kp.ru, податкова вирішила і зовсім ліквідувати бізнес Лорак.

Причина – юридична адреса фірми Ані Лорак не відповідає фактичній. Як пояснили журналістам юристи, подібна ситуація дуже поширена.

"Сенс в тому, що у будь-якої юрособи має бути конкретна юридичну адресу, за якою фірма реально розташовуватиметься... Однак, в боротьбі з фірмами-одноденками та іншими недобросовісними особами податкова служба почала серйозно шерстити цю сферу", – розповів юрист Михайло Алексєєв.

Ані Лорак
Ані Лорак
Фото: instagram.com/anilorak

Ані Лорак і без податкової вистачає проблем. Нещодавно артистка потрапила в скандал через своє інтерв'ю, в якому зізналася, що відомий продюсер і композитор Костянтин Меладзе пропонував їй інтим натомість на просування в шоу-бізнесі.

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